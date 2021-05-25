«Настоящий апокалипсис»: черные мошки атаковали села Ульяновской области

Жители сел Сурского района Ульяновской области страдают от нашествия черной таежной мошки. Весной по берегам водоемов осуществляется выплод этих насекомых и их нужно травить, однако в этом году местные власти не нашли средств на дезинсекцию. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница села Выполозово Екатерина.

«Мы позвонили в администрацию и спросили, с какой радости они не потравили эту мошкару? Нам ответили, что денег не было <...> и вот теперь придется так справляться. Вроде как что-то думают, чтобы хоть уменьшить количество, хотя тут уже бесполезно — их по весне травить надо, пока еще не вылупились», — сказала она.

Помощница главы администрации Сурского района Оксана Упорина ранее так комментировала «МК» этот инцидент: «Нам выставляли счет в несколько миллионов. Дело в том, что помор мошки осуществляется в три этапа. И сам препарат, который безопасен для других животных, рыб и насекомых, достаточно дорогой. Плюс — сама работа дезинфекторов. Таких средств в бюджете района, к сожалению, нет».

Теперь же жители нескольких сел страдают от полчища агрессивных насекомых. Вечером люди стараются полностью загерметизировать все щели, чтобы насекомые не проникали в дом. При этом если включить свет и направить его на окно, будет видно, как мошки плотным слоем покрыли стекла окон.

«Это кошмар, что творится, настоящий апокалипсис. От них просто нет спасения, мы не знаем, что делать с огородами и животными. Выйти невозможно, эти мошки проникают даже под одежду. Кусаются так больно, что звездочки в глазах. Они же еще и ядовитые, укусы кровоточат, раздуваются и чешутся так, что можно сойти с ума. Животные воют с утра до вечера от боли», — жалуется Екатерина из Выполозово.

По ее словам, мошки забивают животным глаза, нос и уши — в итоге те задыхаются и умирают.

Та же ситуация и в селах Лава, Астрадамовка и Чеботаевка. Люди забросили даже огороды, к которым не подобраться из-за туч мошкары — некоторые работают на рассвете, когда насекомых не так много, рассказывает жительница Астрадамовки Елена.

«Нам еще минимум месяц так страдать, мы живем тут всю жизнь, знаем всю процедуру: когда должны травить и сколько будут нас поедать, если этого не сделать. Я в 4 утра выхожу убирать огород, час поработаю и бегу обратно, потому что невозможно терпеть», — сетует собеседница «Газеты.Ru».

При этом обычные репелленты на таежную мошку не действуют — раньше сельчане спасались народными средствами: смешивали крем и ванилин, запах которого отпугивал насекомых, добавляет жительница Чеботаевки Юлия.

«Теперь и это на нее не действует. Представьте картину, мажусь с ног до головы этой смесью, одеваюсь так, что даже глаз не видно. Потом выхожу на улицу и меня просто облепляют эти вездесущие мошки. Они даже под одежду умудряются залезать», — отмечает она.

Cлучаи укусов начали регистрировать и в поселке Сурском. По словам заместителя главного врача по медицинской части Сурской районной больницы Татьяны Разиновой, за неделю пострадали 12 человек, одна женщина была госпитализирована, пишет местный портал ulpravda.ru. В прежние годы черные таежные мошки в Сурском замечены не были.

Разинова подчеркнула, что за помощью к медикам необходимо обращаться при появлении озноба и одышки после укуса. Также неблагоприятным симптомом является повышение температуры тела. После укуса на теле могут появляться различные высыпания — волдыри, уплотнения, в месте укуса происходит онемение кожных покровов. Врачи рекомендуют обработать место укуса хлоргексидином. При склонности к аллергии необходимо принять антигистаминный препарат.

Центр управления регионом Ульяновской области совместно с региональным минздравом подготовил рекомендации, призванные помочь ульяновцам спастись от насекомых.

Жителям посоветовали ограничить пребывание на открытом воздухе ранним утром и вечером, не подходить к водоемам, где насекомые активны круглосуточно, надевать одежду, которая полностью закроет тело, и обрабатывать себя защитными средствами.