«Проснулись под свист ракет»: россиянка рассказала о ночных обстрелах в секторе Газа

После обострения израильско-палестинского конфликта россияне ждут эвакуации из зоны боевых действий — в городе нет условий для жизни, но есть опасность повторных обстрелов. Об этом «Газете.Ru» рассказала уроженка России 33-летняя Анна.

«Мы с двухлетней дочерью ждем эвакуации со дня на день. Первую группу вывезли уже сегодня, мы — следующие. Хотя точной даты нам не сообщили. Изначально я не хотела ехать, но муж настоял», — говорит она.

Анна переехала в сектор Газа к будущему супругу в 2015 году, спустя год они поженились, а еще через несколько лет у пары родилась дочь. Вскоре началась пандемия, которая сильно ударила по палестинскому анклаву. Когда же ситуация наладилась, пришла другая беда — начались обстрелы.

«Ту ночь я не забуду никогда — это первые в моей жизни боевые действия. Самое страшное, что наша квартира находится недалеко от эпицентра.

Ночью мы проснулись от сирены и услышал свист летящей ракеты — вскоре взрыв произошел буквально в нескольких кварталах от нас. Я схватила дочь и побежала в подвал — там хранится всякий хлам. Все соседи уже были там, они научены горьким опытом и относились к ситуации спокойно», — продолжает она.

В последующие дни обстрелы не прекращались — в итоге многие дома были разрушены, на улицах лежали раненые и погибшие. «Для меня это был словно сон. Выбегаешь быстро за едой и водой, возвращаешься в подвал, который битком набит людьми: там жарко, шумно и душно. И сидишь так часами, потому что никто не знает, когда прилетит очередная ракета. Несколько наших с мужем знакомых погибли под завалами», — говорит россиянка.

Ранее коренные жители сектора Газа рассказали РИА «Новости», что находятся в постоянном страхе и тревоге из-за израильских авиаударов по анклаву.

«Гуманитарная ситуация в Газе в целом и без израильских атак является очень плохой. Есть удушающая блокада, которая идет более 15 лет, электроэнергия отключена, не хватает топлива, не говоря уже об изношенности системы здравоохранения. Экономическое положение, в котором находятся люди, является также очень сложным», — сообщил проживающий в Газе писатель и исследователь аль-Микдад Джамиль.

По его словам, условия в Газе стали еще хуже после начала израильских авиаударов — люди покидают места, в которых постоянно живут, и во всех районах анклава была приостановлена работа.

«Мы живем в условиях обстрелов, в постоянном страхе и тревоге. Мы слышим снаряды и ракеты, которые падают во всех местах. Мы слышим новости о людях, которых мы знаем, среди них есть те, кто ранен, чьи дома были разрушены. Мы опасаемся, что в любой момент можем стать следующей жертвой», — добавил Джамиль.

Умм Фади, проживающая в городе Дейр-эль-Балах сектора Газа, пытается сохранять спокойствие, но в такой атмосфере делать это тяжело. «Я пытаюсь жить обычной жизнью ради детей, однако страх и тревога никуда не уходят, особенно учитывая то, что мои родители живут в другом районе, который постоянно подвергается обстрелам, и я не могу их увидеть», — сказала она РИА «Новости».

Конфликт Израиля и Палестины перешел в активную фазу 10 мая — после того как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого в Газе начались протесты, которые переросли в столкновения палестинского населения и израильской полиции. В конфликт вмешалось палестинское движение ХАМАС, которое начало обстрел Израиля.

Всего по Израилю было выпущено около 3,5 тыс. ракет, они были нацелены не только на приграничные территории, но и на Иерусалим и Тель-Авив, находящиеся в центре страны. Большую часть ракет перехватила система ПРО «Железный купол». В ответ Израиль атаковал около 1,5 тыс. целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС. Была разрушена инфраструктура, которую использовало движение, разрушена система тоннелей.

На территории Израиля погибли 12 человек, палестинские власти сообщили о более чем 230 жертвах, в том числе женщинах и детях. В итоге 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.

Несмотря на это из сектора Газа началась эвакуация россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение посольства России в Палестине. По данным дипмиссии, уже эвакуировано более 70 россиян, они вылетели в Москву с пересадкой в Каире. Кроме того, планируется эвакуировать еще более 300 граждан РФ, а также стран СНГ.

Распоряжение о возможности эвакуации на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин. Оно предполагает вывоз из зоны конфликта тех, кто изъявит такое желание.