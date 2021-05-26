«Важное решение»: какую поддержку получат семьи с детьми и беременные

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Ранее он поручил Федеральному собранию разработать эти меры. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступил в силу.

Выплаты будут осуществляться неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 17 лет. Ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума по региону (в среднем 5,6 тыс. рублей) россияне смогут получить с 1 июля.

С этой же даты на ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума могут рассчитывать беременные женщины, которые встали на учет в медицинской организации до наступления 12 недель.

С 1 сентября также в 100% размере от среднего заработка будут оплачиваться больничные по уходу за детьми в возрасте до восьми лет.

Поправки ранее приняла Госдума на пленарном заседании в середине мая. Авторы инициативы — спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.

В «Единой России» посчитали, что стопроцентные выплаты по больничным затронут примерно 1,5 млн молодых родителей. При этом поправка о выплате ежемесячных пособий для беременных коснется 630 тыс. россиянок.

Володин подчеркнул, что парламентарии вместе с российскими министрами оперативно работают над реализацией поручений президента России. «Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», — отметил Володин.

Ранее председатель движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая отметила, что «одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках». По ее словам, они находятся в «горячей точке демографии».

«И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас», — подчеркнула Буцкая.

Она также выразила мнение, что одинокими родителями, воспитывающими малолетних детей, являются женщины, которые много работают, чтобы прокормить семью.

Ранее одна из инициаторов поправок глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко пояснила, что для получения госпомощи неполным семьям необходимо своевременно подать заявление на портале Госуслуг.

«Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат», — сказала она в комментарии »Парламентской газете».

По словам сенатора, заявление будет действительно на протяжении года. «Далее надо опять заявиться — через портал Госуслуг или соцслужбы в своем регионе. Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадет», — считает Святенко.

Беременным женщинам на ранних сроках также нужно подать заявление на получение господдержки. Чиновница подчеркивает, что россиянки будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что в данном случае формирование единой системы поддержки семей с детьми является «важным решением».