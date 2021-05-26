ЕГЭ или ГВЭ: выпускникам дадут право выбора

Кого хочешь выбирай

В понедельник, 31 мая, стартует основной этап сдачи ЕГЭ. В этом году выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут сделать выбор в пользу Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). В Госдуме предлагают закрепить эту практику навсегда.

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ. Я думаю, что [буду вносить проект] уже осенью, если попаду, в составе новой Государственной Думы», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред Комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.

По словам депутата, хотя ЕГЭ и изменился в лучшую сторону, «вреда от него все же больше, чем пользы».

«Можно привести много аргументов, но я назову только один: жизненная цена ЕГЭ крайне высока и поэтому старшеклассники в последние годы перестают практически заниматься образованием и занимаются исключительно подготовкой к ЕГЭ. В результате мы получаем людей с приличными результатами ЕГЭ, но без среднего общего образования», — сказал Смолин.

Без запретов

Эксперты в сфере образования считают инициативу Смолина жизнеспособной, но предупреждают, что выбор в пользу ГВЭ не должен означать запрет на сдачу ЕГЭ в будущем.

«Это возможный вариант, просто надо понимать серьезность этого выбора для ребят. Нельзя закрыть потом возможности сдачи, чтобы школьник, выбрав ГВЭ, себе навсегда или надолго закрыл возможность поступить потом в университет и продолжить образование», — отметила заслуженный профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области образования Ирина Абанкина.

Эффективен ли такой подход, можно будет понять по результатам нынешнего года, прогнозирует директор Федерального института развития образования РАНХиГС Евгений Малеванов.

«В целом, такой подход и практика снижает нагрузку на учителей и учеников. И это плюс. Ведь зачастую попытки дотянуть ребят, которые не планируют идти в вуз, до уровня ЕГЭ довольно сложны», — рассказал он.

Однако ЕГЭ задает планку, к которой школьники постепенно начинают готовиться не в последний момент, а в течение всех 11 лет, подчеркнул эксперт. «То есть зная, что впереди ждет ЕГЭ, ученик уже и в начальной школе начинает к этому относиться серьезнее, и это позволяет снизить эмоциональное напряжение в будущем», — пояснил он.

ЕГЭ – палка о двух концах, на него можно смотреть с разных сторон, говорит председатель Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

«С одной — многие недовольны ЕГЭ, потому что дети не получают реальные знания, а натаскиваются сдавать экзамены, с другой – у нас нет альтернативы, ЕГЭ позволяет детям из регионов поступать в крупные престижные вузы», — уточнила она.

По словам Волынец, зона ответственности взрослых – помочь ребенку не нервничать и объяснить, что провал на экзамене не равнозначен провалу в жизни. «Это отличное предложение. Я считаю, что здорово, если бы у детей был выбор», — сказало она о предложении депутата ГД.

Однако, добавила глава НРК, если ребенок отказался сдавать ЕГЭ в этом году, но решил сделать это в следующем, ему придется сложнее: получить хороший результат на экзамене после того, как абитуриент год не учился, — задача не из легких.

Право сдавать Государственный выпускной экзамен после 11 класса на постоянной основе сегодня закреплено за детьми-инвалидами, учениками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), школьниками, отбывающими наказание в исправительных колониях, а также воспитанниками специализированных школ или интернатов закрытого типа. Для выбора ГВЭ, необходимо написать специальное заявление. Кроме того, требуется предоставить документы, подтверждающие невозможность сдавать ЕГЭ — для этого ребенок проходит психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).