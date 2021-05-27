«Будем бороться»: что ждет калининградских врачей при новом рассмотрении их дела

Дело врачей Калининградского роддома Елены Белой и Элины Сушкевич, оправданных присяжными по делу о смерти младенца в 2018 году, будет рассмотрено заново. Такое решение принял Первый апелляционный суд, отменив декабрьский приговор и направив дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева.

«Апелляционную жалобу мою и апелляционное представление генпрокуратуры сегодня утвердили. Мотивировки еще нет — она будет через три дня. Видимо, суд счел наши доводы — о том, что УПК был нарушен — заслуживающими внимания. Дело вернулось в Калининградский областной суд — будем заново рассматривать», — заявила Гусева.

«Естественно мы ждем обвинительного приговора. Моя доверительница переживает, она потеряла ребенка. Она хочет справедливого приговора и наказания в отношении этих врачей и все», — подчеркнула юрист.

Защита врачей, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда в кассационном порядке.

«Считаю решение апелляционного суда несправедливым. Много было откровенной лжи, в которой мы уличали в этом процессе представителей стороны обвинения — они передергивали и сообщали очевидно недостоверные сведения суду», — сообщил «Газете.Ru» адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Он отметил, что в жалобе указывалась невозможность потерпевшей давать показания на родном языке (она уроженка Узбекистана).

«Тем не менее, у нас в процессе суд привлекал переводчика. Она давала свои показания с участием переводчика, после чего суд у нее спросил, нужен ли он ей в дальнейшем, на что она сказала, что уже давно здесь живет и в принципе объясниться может, и переводчик ей не нужен», — разъясняет защитник.

В апелляционной жалобе потерпевшая также ссылается на нарушения при отборе коллегии присяжных. При этом, подчеркивает Бабасов, в протоколе судебного заседания было отражено, что представитель потерпевшей замечаний к присяжным не имеет.

«Основное, на что они указывали, это то, что в СМИ выступили представители медицинского сообщества и якобы это оказало воздействие на присяжных заседателей. Сейчас эти статьи де-факто опубликованы, от того, что у нас будет заново проведен процесс с новыми присяжными, эти статьи никуда не исчезнут», — отметил адвокат.

«Посмотрим, что на этот раз придумает обвинение. Мы будем бороться», — резюмировал Бабасов.

Хотя врач-неонатолог Элина Сушкевич комментировать пересмотр дела отказалась, она подчеркивает: прошлогодний судебный процесс дался ей тяжело.

«Для меня это было одно из самых тяжелых испытаний: имея образование, квалификацию, целые руки и ноги, просто просиживать дома по чьей-то прихоти. Я неоднократно просила при определении меры позволить мне работать хоть где-нибудь. Хоть в «красной» зоне. Но судья и обвинения были непреклонны: «может скрыться, может оказывать давление», — рассказала она «Газете.Ru».

Хотя медик уже вернулась к нормальной жизни, планы на будущее она строить опасается.

«А то иногда они так причудливо сбываются. Живу здесь и сейчас. Продолжаю работать», — заключила врач-неонатолог.

Инцидент в Калининградском роддоме произошел в ноябре 2018 года. Тогда у поступившей в медучреждение женщины родился недоношенный ребенок, который весил всего 700 грамм. По данным следствия, вместо того, чтобы помочь малышу, врачи приняли решение умертвить его — чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить статистику.

В частности судьбу младенца определила исполняющая обязанности главного врача перинатального центра Елена Белая, полагают в СК.

«Осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома, приняла решение об убийстве новорожденного», — сообщали в ведомстве.

По данным следствия, Белая привлекла для помощи врача-неонатолога Элину Сушкевич, которая в составе реанимационной бригады должна была доставить ребенка в местный перинатальный центр для оказания помощи. Однако вместо этого новорожденному на месте ввели большую дозу сульфата магния, от которой он скончался.

При этом матери убитого мальчика сообщили, что плод умер еще в утробе. Те же сведения были внесены и в историю родов.

30 июня 2019 года следствие предъявило Елене Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Элине Сушкевич — в совершении убийства. Им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На протяжении всех судебных разбирательств защита указывала на то, что ребенок просто не имел шансов выжить. Он находился в тяжелом состоянии и весил на момент рождения всего 700 граммов.

«Доктор боролась, как могла. Ни я, ни Сушкевич не знали, что в палате интенсивной терапии находится препарат магния сульфат, для чего он там был, мы об этом не знали. Еще раз приношу свои извинения и надеюсь на вашу объективность», — заявила в последнем слове Елена Белая.

«Я не совершала убийства, не вводила магний, и меня никто не просил это сделать. За свою практику я не допускала, что можно причинить смерть пациенту. Я оказывала всю помощь. Недоношенность и незрелость привели к смерти ребенка. Это подтверждается материалами дела», — отмечала Сушкевич.

В итоге в декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный приговор. Они сочли, что следствие не представило смогло представить убедительных доказательств того, что младенцу был введен сульфат магния с целью его убийства.