В Центре Гамалеи назвали долю полностью привитых от СOVID-19 россиян

Заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин назвал число привившихся от коронавируса россиян. Его слова передает агентство «Интерфакс».

По его словам, это число составляет порядка 10% населения – то есть около 15 млн человек (население РФ – 146 млн человек).

Гущин отметил, что в Израиле, США и Великобритании, где привились уже более 50% населения, снижается смертность и заболеваемость коронавирусной инфекцией. «Общая программа массовой иммунизации реально работает и необходимо проведение дальнейшей работы», — добавил ученый.

Он также отметил, что получившие обе дозы вакцины «Спутник V» в случае инфицирования коронавирусом не выделяют его частицы и не опасны для окружающих.

«Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме. И в этом случае

вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих», — сказал Гущин.

В России добровольная массовая вакцинация населения от коронавируса началась в прошлом декабре, записаться на процедуру может любой желающий в районной поликлинике. Власти отмечают, что на сегодняшний день ежесуточно прививаются сотни тысяч человек. К 18 мая в стране было использовано по меньшей мере 23 млн доз вакцины, по этому показателю страна находится на 11-м месте в мире. С начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 млн человек, выздоровели 4,6 млн. Умерли 119,1 тыс. человек.

Ожидания победы

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что конец лета 2021 года в России может ознаменоваться формированием коллективного иммунитета к COVID-19. «Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. <...> Если пойдет такими же темпами, как сейчас…» — отметил глава государства.

Он также напомнил, что говорить об успешном формировании коллективного иммунитета можно будет, когда прививку от коронавируса получат порядка 70% взрослого населения России.

В начале марта Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни» летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.