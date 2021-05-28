«Справедливый приговор»: суд вынес вердикт по «делу Голунова»

Ключевой фигурант дела Голунова, экс-майор полиции Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом с заседания Мосгорсуда сообщил корреспондент ТАСС. Обвинение запрашивало 16 лет. Ляховец не сможет работать полицейским еще пять лет после освобождения.

Бывшие оперуполномоченные Максим Уметбаев и Роман Феофанов получили по восемь лет строгого и обычного режима соответственно. Экс-оперативник Акбар Сергалиев также получил восемь лет. Обвинение для всех троих требовало 12 лет лишения свободы. Занимать должности в МВД они не смогут еще четыре года после выхода на свободу.

Признавший свою вину и давший показания на коллег бывший полицейский Денис Коновалов приговорен к пяти годам лишения свободы (прокурор требовал семь). Он – единственный, кто сознался в содеянном, остальные подсудимые свою вину не признают.

Кроме тюремных сроков, бывшие полицейские обязаны выплатить в пользу потерпевшего по 1 млн рублей каждый. Их также лишили всех званий. Видео о том, как решение огласил судья Сергей Груздев, опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости». Сам Иван Голунов на заседание не явился.

Как сообщает агентство, защита намерена обжаловать решение суда. Голунов же удовлетворен приговором экс-полицейским и считает его «справедливым».

Дело Голунова

6 июня 2019 года в центре Москвы был задержан журналист-расследователь Иван Голунов. Полицейские заявили, что нашли у него в рюкзаке свертки с наркотиками, также запрещенные вещества якобы нашли на квартире у задержанного (потом выяснилось, что это заявление оказалось ложным). Голунов был обвинен в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, суд отправил журналиста под домашний арест.

«Дело Голунова» вызвало широкий общественный резонанс, в столице проходили круглосуточные одиночные пикеты в поддержку журналиста у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38. Уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, признав, что его причастность к преступлению не доказана. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, такое решение было принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз. После этого было начато разбирательство в отношении силовиков, ответственных за подбрасывание Голунову наркотиков.

Полицейских, которые подбрасывали наркотики, задержали только в 2020 году. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и улик, незаконном хранении наркотиков.

Заказчика преступления, по версии следствия, не было, сообщала ранее «Газета.Ru». Обвиняемые решили подбросить наркотики Голунову, действуя из карьерных соображений, чтобы повысить показатели раскрываемости. Экс-руководитель отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, начальник задержанных, проходил по делу как свидетель и дал показания.

По «наркотической» статье 228 в 2019 году выносился каждый восьмой приговор в РФ, всего по ней за тот год осудили 76 077 человек. По всем составам УК суды вынесли обвинительные приговоры 598 214 людям, следует из данных Верховного суда. На статью 228 со всеми частями пришлось 12,7% от всех приговоров (13,4% в 2018 году). Статья 228 имеет неофициальное название «народной».