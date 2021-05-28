«Компания вынесла необходимые уроки из событий 2020 года»

Устойчивое развитие

«Норникель» в среду, 26 мая, провел презентацию отчета об основных усилиях, предпринятых компанией в области устойчивого развития в 2020 году.

Старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров в ходе презентации отметил, что 2020 год войдет в историю как крайне трудный, сложный период для компании. Несмотря на это накануне «Норникель» был объявлен победителем всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса. Динамика, ответственность, устойчивость-2020» в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития». Кроме того, компания вошла в шорт-лист S&P Metals Award в номинации «Социальная политика и устойчивое развитие».

«В отчете по устойчивому развитию говорится, что «Норникель» удержал лидерские позиции среди горно-металлургических компаний в области охраны труда и промышленной безопасности, компания сохранила высокие стандарты социальной поддержки сотрудников, не допустив сокращений в условиях пандемии. Была существенным образом пересмотрена система управления рисками, и одним из наиболее значимых достижений в области устойчивого развития 2020 года стала разработка новой комплексной экологической стратегии. Я рассчитываю, что в ближайшие дни она будет утверждена нашим советом директоров», — рассказал Бугров.

Новая экологическая стратегия охватывает шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и устанавливает целевые показатели для достижения к 2030 году.

В частности, в области изменения климата компания намерена сохранить достигнутый в 2020 году уровень выбросов парниковых газов (Охват 1+2) менее 10 млн т CO2-экв. при увеличении объемов производства на 25-30%. На воплощение этой стратегии в жизнь планируется направить свыше $5,5 млрд, из них $3,6 млрд предусмотрены на реализацию «Серной программы», которая предполагает снижение выбросов диоксида серы на 95% к 2030 году.

Согласно отчету об устойчивом развитии, в прошлом году коэффициент травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR) составил 0,21 на 1 млн человеко-часов по сравнению с показателем 0,32 годом ранее. Общее число несчастных случаев, связанных с производством, в годовом выражении сократилось на 32%. Этого удалось добиться благодаря действию в «Норникеле» 17 корпоративных стандартов для минимизации рисков. С 2014 года проводится ежегодная независимая оценка уровня культуры безопасного производства «Норникеля» по шкале Брэдли: за семь лет этот показатель вырос с 1,4 до 3 (максимум 4 балла по кривой Брэдли).

Вопреки аварии

Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, также принимавший участие в презентации отчетности, рассказал, что несколько месяцев назад он побывал в Норильске и своими глазами убедился в долгосрочных планах компании в области развития социально-ответственного бизнеса. «Могу сказать, что устойчивое развитие сегодня – это переосмысление капиталистической модели развития мира в целом. Это значит, что компания должна быть успешной в долгосрочном плане, приносить прибыль своим акционерам, быть надежным бизнес-партнером, стабильным налогоплательщиком и привлекательным работодателем. «Норникель» во всех этих отношениях отстраивает свой бизнес до безупречности», — уверен Фетисов.

Несмотря на пандемию, «Норникель» не только не проводил сокращений сотрудников, но и повышал им зарплату — в 2020 году их среднемесячный заработок увеличился почти на 11% до 131 тыс. рублей. Доля персонала, охваченного коллективными договорами, при этом возросла до 93,7% (против 83% в 2019 году).

Предсказуемое влияние на вектор развития компании оказала прошлогодняя авария на ТЭЦ-3 АО «НТЭК».

Так, в КПЭ 2021 года были включены показатели, привязанные к отсутствию экологических происшествий, также разрабатывается система КПЭ, привязанная к росту экологической эффективности и снижению воздействия на изменения климата в качестве долгосрочных показателей.

Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова, присутствовавшая на представлении отчета широкой аудитории, напомнила, что у компании «Норникель» всегда были высокие позиции в группе А индекса устойчивого развития РСПП и Мосбиржи. «После события, произошедшего в 2020 году, естественно, возникает вопрос — сможет ли компания сохранить свои позиции в индексе, поскольку событие имело большие последствия, репутационные и финансовые издержки для компании. На основании проведенного стресс-теста мы обнаружили высокий потенциал устойчивости компании, что позволяет ей быстрее справиться с последствиями и удержаться в лидерах», — подчеркнула она.

Несмотря на аварию, существенных успехов в области сохранения окружающей среды «Норникелю» удалось добиться и в 2020 году: согласно отчету, интенсивность выбросов загрязняющих веществ в годовом выражении уменьшилась на 20,7%, а интенсивность выбросов парниковых газов — на 23,3%. Кроме того, была значительно снижена интенсивность потребления энергии (на 22,4% к 2019 году) и воды (на 14% к 2019 году). Доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, увеличилась до 46%, что является одним из самых высоких показателей в металлургической промышленности, уверяют в компании.

«Норникель» традиционно оказывает социальную поддержку не только своим сотрудникам, но и регионам присутствия в целом. Так, на борьбу с коронавирусом и поддержание стабильности в условиях пандемии в 2020 году компания направила 12 млрд рублей, еще 8 млрд рублей запланировано на 2021 год. Также был разработан комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионах, где работают предприятия «Норникеля». Всего в 2020 году на социальные программы, благотворительность и социальную инфраструктуру «Норникель» потратил свыше 47 млрд рублей, на треть больше, чем годом ранее.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев рассказал, что в течение последних месяцев региональные власти достаточно плотно работают с компанией в части реновации и экологии края. В частности, в начале года было подписано четырехстороннее соглашение, в рамках которого завершается работа по комплексному плану социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Кроме того, начинается реализация программы реабилитации природных компонентов, пострадавших в результате аварии.

«Считаю, что двигаемся конструктивно. Надеемся, что этот тренд будет продолжен и послужит улучшению качества жизни», —сказал Зуев.

Кроме того, в 2020 году компания направила почти 94 млн рублей на поддержку территорий у границ производственных площадок, граничащих с районами проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и возмещение экологического ущерба вследствие разлива дизельного топлива в Норильске. Также в сотрудничестве с ведущими ассоциациями, представляющими интересы народов Таймыра, был принят комплексный план содействия развитию КМНС на сумму более 2 млрд рублей, рассчитанный на 5 лет.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись в 2020 году, подтвердили наш стратегический курс на соответствие принципам и целям устойчивого развития, в частности, принципам Глобального договора ООН. Нам удалось обеспечить приоритет здоровья и безопасности сотрудников в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и эффективно адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям. На беспрецедентный разлив топлива в Норильске мы также смогли отреагировать слаженно и быстро, благодаря чему удалось предотвратить крупную экологическую катастрофу в Арктике. Компания вынесла необходимые уроки, улучшила свою систему управления рисками и поставила новые цели в области снижения воздействия на окружающую среду», — прокомментировал результаты года президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Также компания подготовила «Белую книгу», посвященную техногенным инцидентам. В документе содержится информация о причинах произошедших инцидентов, мерах, предпринятых для ликвидации последствий, компенсационных мерах, а также последующих организационных преобразованиях, направленных на недопущение подобных происшествий в будущем.

Фактор транспарентности

Усилия «Норникеля» в области информационной открытости и готовности становиться лучше положительно оценили аналитики и эксперты.

Младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Катасонова отметила, что информационная открытость в любом случае всегда приветствуется всеми участниками рынка. «Однако, если речь идет о каких-то чрезвычайных происшествиях, информационная открытость становится обязательным требованием с целью показать свою приверженность принципам ESG и поддержать деловую репутацию. То, что делает сейчас компания с точки зрения раскрытия информации является обязательным условием для дальнейшего полноценного функционирования бизнеса и работы на международных рынках», — полагает она.

Директор группы «Корпоративные рейтинги» S&P Global Ratings Александр Грязнов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что специалисты оценивают уровень открытости компании как достаточно высокий. «Компания подробно информировала инвестиционное сообщество обо всех недавних происшествиях, их влиянии на операционные показатели и последствия для экологии и людей. Кроме того, компания оперативно представила план по экологическим мероприятиям в регионе. С точки зрения информационной прозрачности, поведение компании соответствовало лучшим практикам», — уверен он.

В последние годы тренд на рост важности ESG повестки становится все более явным, говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

По его словам, в России инвесторы пока только начинают интересоваться данным сегментом, однако многие российские компании уже сейчас работают на усиление ESG ответственности.

«Норникель» — в целом довольно открытая компания, в последние годы она уделяет ESG повестке все большее внимание. Публикация подобных материалов «Норникелем» — умеренно позитивный момент, компания старается быть еще более открытой и придерживается принципов ответственного управления. Влияние роста ESG ответственности на акции «Норникеля» и на восприятие бумаг российскими инвесторами может быть нейтральным, так как на текущий момент этот фактор сложно назвать одним из определяющих при принятии инвестиционных решений. При этом для потенциальных держателей бумаг из Европы или США этот момент может повысить привлекательность акций», — рассуждает эксперт.

Действия «Норильского никеля» в области открытости и прозрачности действий положительно оценивает и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев. По его мнению, «Норникель» выбрал очень правильный тон в своем обращении к инвестиционному сообществу.

«После череды аварий ему нужно восстановить и поддерживать имидж современной и ответственной компании, которая видит свое место в будущем и целеустремленно движется к нему. ESG, принципы устойчивого развития и экологическая повестка имеют все большее значение для инвесторов. Все больше инвестиционных фондов в своих портфелях используют критерии устойчивого развития и экологичности эмитентов», — констатирует Калачев.

По его словам, «Норникель» подробно, до деталей раскрывает, что сделано, делается и планируется изменить, чтобы обновить мощности и радикально снизить вредное воздействие на природу, чтобы нарастить объемы производства металлов, востребованных в процессе глобального энергоперехода, и «вписаться» в «зеленое» будущее обновленной и экологически безопасной компанией.

«Сегодня можно сказать, что «Норникель» – это один из самых открытых и прозрачных российских эмитентов. После аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске и новых инцидентов к «Норникелю» приковано большое внимание. Ретушировать проблемы в такой ситуации было бы глупо. Компания не скрывает проблемы, а подробно описывает свои действия и дальнейшие планы для их преодоления. Это вызывает доверие, а доверие – это главное в бизнесе», — уверен эксперт.

Алексей Калачев подчеркивает, что такой подход оправдывает себя. Несмотря на рост затрат, снижение объемов производства, изменения в дивидендной политике, рынок высоко оценивает капитализацию «Норникеля» — открытость и прозрачность говорят о том, что компания может и готова справиться с проблемами, знает, как это сделать, и, несмотря ни на что, растет и развивается.