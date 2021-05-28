«Вы подарили полмиллиона»: как не прогореть при покупке сочинского жилья

«Цена будет расти и дальше»

За последние два года интерес к недвижимости в Сочи увеличился более чем в 1,5 раза. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«По сравнению с весной 2019 года число просмотров объявлений выросло на 70%», — подчеркнул он.

По итогам апреля 2021 года в категории первичного жилья спрос вырос в 2,3 раза год к году, а интересоваться вторичным рынком население стало в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, отмечает руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито.Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«Спрос на приобретение дач, домов, коттеджей и таунхаусов в регионе вырос в 1,8 раза (апр. 2021 г. к апр. 2020 г.)», — добавил он.

При этом стоимость кв. метра за год выросла на 24%. По словам Алексея Попова, она будет увеличиваться и дальше — пока средний ежемесячный темп составляет 3%.

«Это быстрее, чем дорожали новостройки осенью прошлого года на фоне ажиотажного спроса из-за льготной ипотеки и сопоставимо с индексацией цен перед кризисом 2008 года», — пояснил он.

В среднем, по информации сервиса «Авито.Недвижимость», цены на квартиры в новостройках Сочи за год увеличились в 1,7 раза — в апреле 2021 года кв. метр в среднем обходился в 200 тыс. рублей.

«В это же время средняя стоимость вторичных объектов выросла в полтора раза год к году и составила 172 321 руб./кв. м. В свою очередь, значения средней цены загородных объектов за тот же период увеличились в 1,6 раза — покупка в апреле обходилась в среднем в 19,5 млн рублей», — уточнил Алексеев.

«Просто подарили деньги»

Между тем на фоне резкого роста спроса на покупку квартир в Сочи появились и мошенники. Они берут предоплату у потенциальных покупателей за несуществующие квартиры.

28-летний Владимир из Москвы вместе с женой запланировал приобрести квартиру в Сочи в апреле 2021 года.

«Сперва мы обратились к риелторам, но ничего хорошего они предложить не смогли. Тогда моя супруга решила поискать на различных сервисах по продаже и нашла очень красивую квартиру за 12 млн. Мы связались с хозяином, и все было отлично. Он нам отправил дополнительно фотографии», — рассказывает «Газете.Ru» мужчина.

После этого собственник предупредил, что желающих много и следует внести аванс в 500 тыс. рублей. Покупатели это сделали, но не получили никаких расписок.

«Спустя две недели, в начале мая, мы прилетели в Сочи, сразу после выхода из аэропорта созвонились с продавцом. Он сказал, что все нормально и мы встретимся позже, чтобы посмотреть квартиру. После этого на звонки он отвечать перестал», — продолжает Владимир.

Пара сразу обратилась в полицию, однако там им сказали: доказать, что деньги были переведены именно в качестве предоплаты за жилье, невозможно.

«Нам так и сказали: вы просто подарили им полмиллиона», — заключил он.

В январе 2021 года произошла похожая история. Гражданка Абхазии пожаловалась полицейским, что устно договорилась с малознакомым мужчиной о покупке у него жилья в Сочи и отдала ему аванс в размере 760 тыс. рублей. После этого продавец бесследно исчез и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска города-курорта установили личность и местонахождение подозреваемого. 65-летнего мужчину задержали по месту его проживания. Оказалось, что продавал сочинец помещение, уже ему не принадлежащее, так как он передал его своей родственнице по договору дарения, сообщали в пресс-службе краевого управления МВД России.

«Нужно проверять все документы»

Увеличению спроса на жилые объекты в Сочи во многом способствовала нестабильная экономическая ситуация, колебания курсов валют и снижение ставок по банковским депозитам. Многие россияне начали задумываться об инвестировании в недвижимость с целью сбережения накоплений, пояснил руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Интерес к покупке также подогревали такие государственные меры, как введение и продление льготного ипотечного кредитования, программы поддержки молодых семей путем упрощения использования материнского капитала и др. Кроме того, значимую роль сыграла и туристическая привлекательность региона, востребованность которого стала выше в условиях пандемии и частичного ограничения международного авиасообщения», — добавил эксперт.

Чтобы защититься от мошенников при покупке жилья через сторонние сервисы, следует тщательно проверять документы собственников.

«При покупке квартиры обязательно нужно проверять все документы, записи в Росреестре. Обязательно, если от собственника кому-то выдана нотариальная доверенность, то сделка должна проходить через нотариуса, чтобы он проверил действие доверенности. Если в другом регионе квартира, то нужно приехать посмотреть или попросить кого-то. Потому что может получиться так, что квартиру купили, а по факту дом не тот и квартира другая», — сказал «Газете.Ru» эксперт по недвижимости Олег Бендриков.