Сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову нарушителя. Возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении сотрудника ДПС, который случайно выстрелил в голову молодому человеку, оказывавшему сопротивление при задержании.

Как рассказали в региональном СК, 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району подозревают в нарушении ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий») УК РФ.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 «Сибирь» инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota. Водитель транспортного средства требования об остановке не выполнил и, ускорившись, поехал в сторону Новосибирска. Правоохранители преследовали автомобиль, пока он не остановился у придорожной гостиницы.

Ехавшие в Toyota выбежали из машины и бросились врассыпную, но полицейским удалось задержать одного из молодых людей. Двое других вернулись и пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции.

«При этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили в ГУ МВД по региону, отметив, что пуля попала в голову.

В СК подчеркивают, что этому предшествовали удары руками и ногами по телу потерпевшего, что выходит за пределы должностных полномочий сотрудника ДПС. Отмечается, что полицейский вынул из кобуры табельный пистолет Макарова, взвел в боевое положение и стал направлять на молодого человека, передает РИА «Новости».

В итоге молодой человек получил тяжелое ранение. В ГУ МВД заверили, что сотрудники ДПС на месте оказали потерпевшему первую медпомощь. Пострадавшего госпитализировали, а в отношении сотрудника ДПС проводится служебная проверка в региональном ГУ МВД.

Как отметила в комментарии изданию «Подъем» главврач Мошковской районной больницы, куда доставили пострадавшего, Олеся Мурашова, молодой человек в «крайне тяжелом состоянии».

«Он не транспортабельный. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказала медик.

РЕН ТВ назвало имя пострадавшего — Векил Абдуллаев. По данным СМИ, молодой человек живет в Новосибирске, увлекается автомобилями — это видно из его фотографий в социальных сетях молодого человека. Незадолго до инцидента с полицейскими он опубликовал видео из салона машины.

Что касается двух других нарушителей, один из которых снимал произошедшее на видео, они задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств.

«На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД», — добавили в правоохранительных органах.

По мнению адвоката правового центра «Человек и закон» Сергея Горшкова, новосибирскому полицейскому может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «360».

Специалист оценил произошедшее по видео, которое снимал один из молодых людей. По словам Горшкова, полицейский взводил оружие без видимых причин. При этом сотрудник ДПС не убрал пистолет, когда положил мужчину на капот, чтобы надеть наручники. Именно в этот момент и произошел выстрел.

По словам Горшкова, правоохранители могут использовать и применять оружие. Но в данной ситуации, как считает адвокат, причин для этого не было.

При этом действия сотрудника ДПС будет проверять и прокуратура, выясняя, не было ли злоупотребления.

«На видео мы все равно видим только отрывки. Может быть, была угроза до этого. В руках нарушителя были какие-то опасные предметы. Может быть, он делал какие-то высказывания, которые сотрудник мог расценить как угрозу. Все эти обстоятельства будут выясняться», — подчеркнул собеседник телеканала.