Стрельба по прохожим с балкона. Что случилось в Екатеринбурге

Следственное управление СКР по Свердловской области завело уголовное дело на 48-летнего местного жителя Сергея Болкова, который днем 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры на четвертом этаже пятиэтажки в районе Химмаш на юго-востоке Екатеринбурга.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего» и статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». По данным обвинениям злоумышленнику максимальным наказанием грозит пожизненное заключение, передает местное издание E1.

Все началось с того, что Болков пригласил к себе двух мужчин. В ходе распития спиртного Сергей внезапно взял в руки карабин «Сайга», после чего один из гостей выбежал босиком на улицу (позже жители вынесли ему шлепки), сообщает Telegram-канал Mash. По данным местных СМИ, убежавший не был доселе знаком со злоумышленником – Боков пригласил его домой, надеясь взять в заложники.

«Он меня позвал, сказал: «Иди сюда, разговор есть». Я зашел [в квартиру], он говорит: «нож возьми», я сказал, что мне не надо, но повторил: «нож возьми». Потом он сказал: «упал на пол, руки за голову», потом взял за голову и говорит: «я в тебя сейчас стрельну».

Я спросил, за что, а он говорит: «а просто так». После этого он навел на меня пистолет и выстрелил, но попал в кресло. У меня в ушах звенело, но я смог убежать», — рассказал парень.

После этого голый по пояс Сергей начал стрелять с балкона по прохожим во дворе, одна пуля попала в живот 9-летней девочке, которая находилась в машине во дворе.

close

«Я была в травмпункте. Отец привез девочку сам. Пуля влетела в нее через подголовник машины, попала в живот и прошла насквозь. Отец привез ее в травмпункт, оттуда на «скорой» ее перевезли в ДГКБ №9», — рассказали местные жители.

В минздраве Свердловской области сообщили, что девочка находится в тяжелом состоянии.

Вторая пуля угодила в ногу сотрудника Росгвардии, ему была оказана первая помощь, его жизни ничто не угрожает, сообщает РИА «Новости».

Другие выстрелы прошли мимо, в целом Болков стрелял периодически в течение двух часов – с 20:00 до 22:00 по местному времени (18.00 – 20.00 мск), передает 66.Ru. Также он расстреливал машины, припаркованные рядом с домом, в том числе – авто своей бывшей жены. В это время прохожие прятались от выстрелов под козырьком магазина.

«Я подъехал к магазину «Олес» купить в ларьке зелени, жена зашла в ларек, я стоял на улице. Услышал два выстрела сверху, с балкона. Народ стоял, смотрел, потом начал разбегаться. Я с женой подошел к машине, увидел, как с балкона в нашу сторону начал стрелять какой-то голый человек. Мы заскочили в машину, но выезжать я не стал, чтобы не привлекать его внимание.

Увидел, как пули рыхлят асфальт перед моим авто. По выстрелам понял, что это карабин. Прошло 10 выстрелов. Хорошо, не попал в машину. Я быстро завел и уехал оттуда. Жена в шоке», — рассказал местный житель Александр.

При этом, Болков кричал фразы: «Требую отменить гомосексуализм!» и «А где вы были в 90-е?»

Также известно, что, перед тем как открыть стрельбу, злоумышленник отправил своим знакомым сообщение: «Надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

Прибывшая полиция оцепила квартал и эвакуировала жителей дома, а на крышах близлежащих домов расположились снайперы.

«У него пьяный разговор был. Вот когда сотрудник полиции к нему к балкону подошел, он ему: «Серега, выходи, давай поговорим, спустись». Он ответил, что не может. И давай в сотрудника стрелять», — приводит РЕН-ТВ слова соседки Надежды.

Также правоохранители привлекали для переговоров сестру стрелка, но и это не дало результата. Тогда СОБР Росгвардии взял квартиру злоумышленника штурмом.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что силовики не применяли взрывное устройство – соседи слышали взрыв, но это была светошумовая граната. В итоге Болков был задержан и отправлен на допрос в СК, а также на психиатрическую экспертизу.

За время штурма Болков выстрелил в штурмовую группу около 10 раз. СОБР Росгвардии спасли только штурмовые щиты. На фото на одном из щитов видны следы от пуль 12 калибра.

По словам соседей, Болков с 2011 года является пенсионером, ранее он работал в отделе полиции №13 УМВД по Екатеринбургу сотрудником отдела патрульно-постовой службы (уволился в звании старшего прапорщика), а сейчас является сотрудником ЧОП «Град». Он также участвовал в боевых действиях в Чечне.

При этом, соседи говорят, что никаких нареканий к нему не было.

«Адекватный всегда был. Никогда не было никакой агрессии. Год назад он работал в ЧОПе. Не знаю, что произошло и почему так оборвало. Сейчас, слышала, он с мамой жил. Если не ошибаюсь, он из полиции, на пенсию живет. К сестре подбежали подростки, рассказали, что по ним стрелял полураздетый взрослый мужчина. Он в них целился», — рассказала одна из соседок.

Другая соседка подтверждает, что мужчина всегда был «обходительным». «Таких случаев не было. Первый раз такое. Так он трезвый — нормальный. Здоровается всегда, сумку поможет до квартиры донести», — рассказала женщина.

Однако, другая знакомая Болкова сообщила, что на его счету уже есть одно тяжелое преступление.

«У него было убийство уже. Много лет назад парня убил», — сказала женщина, не приведя никаких подробностей.

По словам соседей, Болков уже в 2017 году открывал стрельбу в общественном месте, но тогда никто не пострадал, и делу не дали ход.

Известно, что лицензию на оружие злоумышленник получил в 2016 году. Она выдается на пять лет и должна была закончиться 11 мая. Следователи выясняют, продлил ли он разрешение. Если нет — то «Сайгу» должны были изъять. В этом случае следствие будет выяснять, почему у Болкова осталось оружие, а к обвинению, по всей вероятности, добавится еще одна уголовная статья: 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Бывшая жена Болкова тоже работает в правоохранительных органах. Они развелись из-за того, что муж поднимал на нее руку, когда выпивал, но при этом не состоял на учете у психиатра или нарколога. У Болкова есть дочь от первого брака и сын школьник.