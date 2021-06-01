Иноагенты, агитация и межнациональная рознь: что исключит из просветительской деятельности новый закон

Поправки к закону «Об образовании», регулирующие просветительскую деятельность в России, вступили в силу со вторника, 1 июня. Новый законодательный акт вводит понятие «просветительская деятельность», определять ее порядок и форму теперь будет правительство РФ.

К ней были отнесены всевозможные лекции, презентации, размещение в интернете сообщений в текстовом, визуальном и звуковом форматах, создание контента для «просветительских порталов» и «работу в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности». Также в это понятие входит распространение духовно-нравственных ценностей народов РФ, развитие «способности творческого самовыражения и эстетической образованности», распространение сведений о здоровье, психологии, достижениях науки и техники, гражданских правах и деятельности властей.

По мнению авторов законопроекта, предыдущая редакция закона «Об образовании» создавала предпосылки «для бесконтрольной реализации антироссийскими силами широкого круга пропагандистских мероприятий» среди учащихся российских школ и вузов.

«Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции», — значится в поправках.

При этом запрещается вести просветительскую деятельность некоммерческим организациям, внесенным в список иностранных агентов. Кроме того, просветители должны иметь двухлетний опыт работы в этом направлении. Юридическая информация о них должна быть размещена в интернете, а деятельность свою просветители должны вести на основе договоров.

В Госдуму документ был внесен 18 ноября прошлого года, 16 марта закон приняли в окончательном третьем чтении, Совфед одобрил его 31 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 5 апреля, тогда же он был обнародован.

Обсуждение законопроекта

Принятию закона предшествовала широкая общественная дискуссия. Так, некоторые преподаватели, деятели науки и культуры, бизнесмены упрекали проект документа за расплывчатые формулировки, запреты и ограничения, утверждая, что он является чуть ли не «предварительной формой цензуры». По мнению критиков, закон усложнит приглашение лекторов по краткосрочным контрактам, затруднит работу множества просветительских проектов.

Кроме того, противники закона полагают, что регламентация просвещения приведет к отказу граждан от занятия этой деятельностью — из-за усложнения и множества формальностей. По сути, просветительская деятельность приравнивается к педагогической, хотя закон об образовании принципиально их разделяет, убеждены критики поправок. Даже в советское время лекторов не заставляли согласовывать тексты лекций с чиновниками, говорил РБК астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.

Зимой 2021 года деятели культуры Санкт-Петербурга направили открытое письмо президенту, премьеру и спикеру Госдумы с просьбой отклонить законопроект. Они также выразили мнение, что закон о просветительской деятельности никак не повлияет на активность запрещенных организаций экстремистского толка.

На портале проектов правовых актов документ в ходе общественного обсуждения набрал 71 голос «за» и более 25 тыс. голосов «против».

Однако после этого текст законопроекта был доработан. Кроме того, в Минобрнауки заявляли, что существенным правкам будет подвергнуто и постановление правительства, разработанного в соответствии с этим законом.

Соавтор законодательного акта, депутат Госдумы Андрей Альшевских в разговоре с «Газетой.Ru» ранее заявил, что в закон о просветительской деятельности могут внести дополнительные поправки, если депутаты увидят «перегибы» при его применении.

«Пласт, который затрагивает новый закон, ранее вообще никак не регулировался, но говорить, что все пропало и государство берет под жесткий контроль [просветительскую деятельность], пока не стоит. На первых этапах главная задача — для нас, законодателей, и общества, — мониторить практику применения, чтобы не было перегибов. В этом случае можно быстро подготовить поправки в закон и сгладить», — пояснил парламентарий.

По его словам, теперь одной из задач чиновников станет забота о том, чтобы закон не затрагивал интересы авторов роликов по выращиванию домашних растений или рукоделию.

Авторами законопроекта выступили также сенаторы Андрей Климов, Елена Афанасьева и другие члены Совфеда. Кроме того, поправки к нему разрабатывали депутаты думских фракций «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.