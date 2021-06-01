«Школьные учителя не тянут»: во сколько обходится подготовка к экзаменам

«Вынужденная мера»

Согласно опросу образовательной компании Maximum Education, родители девятиклассников каждый месяц тратят порядка 7 тыс. рублей на подготовку ребенка к экзаменам. Об этом заявили 40% респондентов. Каждый пятый (21%) тратит на эти цели от 3 до 5 тыс. рублей. Еще 19% мам и пап отдают за репетиторов и курсы от 5 до 7 тыс. рублей, а 17% — от 1 до 3 тыс. рублей.

При этом более половины (65%) родителей восьмиклассников признались, что их дети еще не приступили к подготовке к ОГЭ. А вот большая часть десятиклассников (71%) к ЕГЭ уже готовятся. Более трети (35%) занимаются с репетиторами, 27% — на курсах, 24% — в школе. Самостоятельно готовятся к выпускными экзаменами лишь 14% учеников.

У девятиклассников уверенности в себе больше — 38% рассказали, что готовятся к ОГЭ самостоятельно, 31% — в школе, 28% — с репетитором.

«Подавляющее большинство родителей не могут себе позволить репетиторов или по крайней мере очень сильно себя ущемляют ради того, чтобы оплатить его услуги», — говорит директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

При этом траты совершенно не обоснованы, считает она. Школа должна давать детям тот уровень подготовки, который позволит им самостоятельно сдать экзамен на хороший балл.

«ЕГЭ, естественно, сложнее ОГЭ, но без подготовки не обходится ни тот, ни другой экзамен. С одной стороны, хорошо, что у нас есть возможность поддержать ребенка, помочь выйти ему на новый уровень. С другой, если речь идет не о помощи, а о слабой подготовке в самой школе, когда сам ребенок даже на четверку не сдаст – это уже вынужденная мера», — отмечает Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

«В топовый вуз – с репетитором»

«Результаты экзаменов во многом связаны с социально-экономическим статусом семьи. Если папа и мама имеют высшее образование, то шанс что ребенок получит высокие баллы выше, чем если речь идет о детях из неполных семей. Есть некоторая градация и по отдаленности от центра — транспортная доступность репетиторов в Москве выше, чем в сельской местности или в райцентре, но сегодня эта проблема постепенно нивелируется: в интернете есть достаточно дешевых сервисов, где можно подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ. Да, в селах возможности хуже, но они есть», — рассказал академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

Дешевле всего сегодня готовиться на электронных ресурсах, отметил он.

«Картина по тратам на подготовку ребенка к экзаменам – очень неоднородная. Суммы разные – они варьируются в зависимости от региона, площадки, уровня самого преподавателя. При этом, если выпускнику не нужен самый высокий балл, и он не собирается поступать в лучший университет, то на 70-80 баллов обычный ученик в обычной школе вполне способен сдать без всяких репетиторов и курсов. Если речь о 100 баллах, то здесь, конечно, сложнее – школьные учителя уже не тянут такой уровень, нужен профессионал, который готовит детей сдавать ЕГЭ на высшие баллы», — пояснил Болотов.

Суммы разнятся от региона к региону – в Москве подготовка к экзамену может стоить и более 7 тыс. рублей в месяц, в небольших городах – менее 2 тыс. рублей, подтвердил завкафедрой математики школы «Летово», один из первых авторов заданий для ЕГЭ Дмитрий Шноль.

Однако большую роль играет мотивация ребенка, подчеркнул эксперт. «Нужно понимать, что, если ребенок собирается, например, в топовый вуз, ему нужно набрать больше 90 баллов, но без хорошей базы и умения работать над собой такого результата не добиться даже с репетитором», — сказал он.

Если говорить о ЕГЭ, идея дать всем абитуриентам равные возможности при поступлении в вуз, как любая абстрактная идея равенства, недостижима, отметил он. «Но очевидно, что такой единый для всех экзамен дает людям из провинций больше возможностей поступить в престижный университет, чем раньше, когда им нужно было приезжать на место», — заключил Шноль.