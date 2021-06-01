Чернышенко и Фальков обсудили создание университетских кампусов мирового уровня

Кампусы – точка притяжения студентов и городских жителей

Дмитрий Чернышенко напомнил о поручении Президента Российской Федерации Владимира Путина создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня.

«До 1 декабря 2022 года в стадии реализации у нас должно быть не менее трех проектов. Опираясь на примеры эффективных решений из мировой практики и существующих в регионах моделей студгородков, вместе с губернаторами мы будем совместно решать эту задачу. Нам важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса так, чтобы это органично вписалось в городскую среду. Помимо этого, необходимо учитывать инновационный потенциал и особенности территорий и обеспечить качественный рост экономики страны за счет синергии научных центров и высшей школы», — подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко добавил, что при создании сети кампусов в России необходимо отталкиваться от лучших мировых практик.

Таковыми являются кампус Венского экономического университета, который реализован по принципу «город в городе» с применением «зеленых» технологий и smart-управления, а также кампусы в Женеве и польском городе Лодзе.

По итогам стратегической сессии участники предложили ряд критериев и подходов к созданию в России современных университетских кампусов. Среди них межвузовский характер, связь со стратегиями развития субъекта РФ и вузов, наличие нескольких университетов в городах реализации проекта, готовность региона финансово обеспечить кампус инженерными сетями и транспортной инфраструктурой и многое другое.

Как заключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее 5 территорий, где идея создания современных университетских кампусов получит дальнейшее развитие.

По его словам, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что современный университетский кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее стратегическое развитие.



«Университетский кампус — это не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университетов. При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни», — прокомментировал Фальков.

По заявлению министра, студенческий кампус должен быть связан с городом, органически вписан в его среду: «Кампус может стать точкой притяжения. Там должно быть комфортно каждому жителю региона, но прежде всего, конечно, студенту».

Он добавил, что, учитывая современную климатическую повестку, кампусы должны строиться на таких принципах, как экологичность и zero-waste (сокращение отходов).

Создание сети современных университетских кампусов будет активно поддерживаться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Современные нормативы градостроительного кодекса требуют внесения определения кампуса. Здесь необходимо учитывать особенности организации учебного процесса. Этот вопрос мы уже отрабатываем на еженедельных заседаниях рабочих групп штаба. На прошлой неделе Минстрой совместно с Минобрнауки и профильным вузами создали Консорциум строительных вузов, который также призван решать актуальные задачи по изменениям в нормативных документах, планировочных решениях. Успешный опыт создания кампусов у нас уже есть. Это и Иннополис, и то, что было сделано к Универсиадам в Казани и Красноярске», — отметил министр Ирек Файзуллин.

Современные университетские кампусы: опыт регионов

В стратсессии приняли участие главы российских регионов: Новосибирской области Андрей Травников, Нижегородской области Глеб Никитин, Свердловской области Евгений Куйвашев, Томской области Сергей Жвачкин, Пермского края Дмитрий Манохин, Орловской области Андрей Клычков, которые поделились региональным опытом создания университетских кампусов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект распределенного IT-кампуса, включающего образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ им. Лобачевского на 7 тыс. студентов и общежития на 5,4 тыс. студентов. Около 80% вложений будет профинансировано частными инвесторами. Потребность в реализации проекта вызвана нехваткой IT-специалистов. В настоящий момент общий дефицит составляет 15 тыс. человек. Ежегодно готовится только около 3 тысяч специалистов в сфере IT.

«Проект распределенного IT-кампуса разделен на этапы. Первый этап включает строительство необходимых площадей под современное и комфортное проживание студентов на территории ННГУ. Это даст возможность начать необходимые работы в максимально короткие сроки. Проект также включает создание учебного корпуса для обучения первых двух курсов студентов будущего IT-факультета. На втором и третьем этапах рассматриваем создание образовательной инфраструктуры под IT-факультет в исторической части Нижнего Новгорода», — сказал Глеб Никитин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что современная студенческая инфраструктура в Екатеринбурге формируется преимущественно в микрорайоне Новокольцовский.

Сегодня здесь возводятся объекты Деревни Универсиады для проведения Всемирных студенческих игр 2023 года. После их завершения площадка станет кампусом Уральского федерального университета. В центре нового микрорайона – пять современных общежитий, расположенных вокруг центральной площади. Главной точкой притяжения здесь станет общественный центр с учебной, спортивной и досуговой инфраструктурой.

«Деревня Универсиады станет началом нового кампуса УрФУ. Кроме спортивных объектов университет получит 8,5 тыс. мест в общежитиях, научно-образовательный центр с электронной библиотекой и универсальным залом для конференций. Таким образом, значительная часть инфраструктуры кампуса будет создана в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм. Вместе с тем, формирование полноценного студенческого городка требует решения по строительству дополнительных объектов. Среди них – новые учебные корпуса и комплекс зданий для СУНЦа. Строительство кампуса в области позволит создать современную образовательную среду, где будут внедрены принципы проектного и междисциплинарного обучения с образованием мультифункциональных команд. В конечном счете это существенно увеличит число научных разработок промышленного назначения», – подчеркнул Куйвашев.