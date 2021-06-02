«Скрытая угроза»: депутата проверяют после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС

В Новосибирске в отношении депутата гордумы Ростислава Антонова начали проверку в региональном Центре по противодействию экстремизму при МВД РФ — мужчина назвал невиновным убившего 19-летнего Векила Абдуллаева полицейского и призвал привлечь к ответственности участников митинга в память о погибшем.

«Сегодня после публикации информации в соцсетях меня пригласили в Центр по противодействию экстремизму — я, когда туда шел, думал, что будут опрашивать по моему заявлению, а в итоге опрашивали по заявлению на меня.

Сказали, что проводится проверка в отношении моих каких-то недостоверных высказываний. Провел я там почти четыре часа», — сообщил депутат «Газете.Ru».

После того как в центре Новосибирска 31 мая 2021 года азербайджанцы устроили митинг в память об убитом Абдуллаеве, Антонов в депутатском запросе попросил Центр по противодействию экстремизму, ГУВД, ФСБ и прокуратуру проверить законность мероприятия.

«В центре Новосибирска проходил несанкционированный митинг, у нас одиночные пикеты то запрещены, а тут получается целая группа лиц поддерживает человека, оказавшего сопротивление сотрудникам полиции, с какими то требованиями. Кроме того, угрозы семье, приезд делегации к ОВД — вот эти все карнавалы, которые они устраивали с сотрудниками полиции. Вот я и составил все эти вопросы в один документ и направил в органы», — пояснил Антонов.

1 июня с ним связался глава азербайджанской диаспоры региона Расим Сахиб-оглы Бабаев.

«Он спросил, готов ли я извиняться в случае, если вскроются определенные факты в отношении Гусева. Намекнул на то, что это пахнет экстремизмом», — поясняет собеседник издания.

В итоге 2 июня 2021 года Антонов направил мэру Новосибирска письмо, где описал конфликт с представителем азербайджанской диаспоры и попросил организовать беседу с Бабаевым на базе площадки координационного совета по международным отношениям. «Я воспринял некоторые его высказывания как давление и скрытую угрозу», — сказал депутат.

Сам Расим Сахиб-оглы Бабаев обвинения со стороны депутата в беседе с «Газетой.Ru» комментировать отказался.

Трагедия произошла 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области. Экипаж ДПС заметил автомобиль с тонированными передними стеклами — его попытались остановить. Однако водитель не выполнил законное требование и, увеличив скорость, продолжил движение.

После этого силовики начали преследовать машину, которая вскоре свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали трое. После того как полицейские поймали двоих, те начали активно сопротивляться — третий снимал происходящее на телефон.

Александр Гусев привел табельный ПМ в боевую готовность. Однако в момент потасовки случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. После этого силовики вызвали скорую — юношу госпитализировали, прооперировали. Тем не менее он скончался 30 мая.

На следующий день после смерти Абдуллаева в Новосибирскую область съехались представители азербайджанской диаспоры и активисты. Они требовали выдать им убийцу на самосуд.

По центру Новосибирска проехали автомобили с фото Векила на капоте.

Стрелявшего в него инспектора ДПС Гусева взяли под стражу на два месяца. Расследуется дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий».

Близкие Александра Гусева рассказали журналистам Сиб.фм, что находятся в состоянии стресса от случившегося и боятся за свое будущее. У полицейского — две дочери и супруга. По данным родственников, в их адрес стали поступать угрозы о физической расправе и уничтожении имущества.

В итоге семью вывезли из поселка Мошково, а дом взяли под охрану. «Близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем. Молодцы они, сплоченные. Как говорится: брат за брата. Все сразу встают и приезжают», — рассказал порталу NGS.ru муж сестры арестованного.