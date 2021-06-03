Российские космические стартапы: быть или не быть

Конечно, роль государства в российской космонавтике по ряду ключевых вопросов остаётся определяющей. Но важно давать возможность развиваться частной инициативе – в подавляющем числе случаев это позволяет быстрее и дешевле создавать поток инноваций. Это тот самый творческий запал, который способен обеспечить скачок в научно-технологическом потенциале всей страны.

Большинство таких компаний находится в начале пути, но уже есть уверенно заявившие о себе и занявшие свою долю космического рынка, такие как группа компаний «Технологии Геоскан», ООО «СПУТНИКС», ООО «Азмерит», НПП «Цифровые решения», ООО ОКБ «Пятое поколение».

Их число растет с каждым годом.

Несмотря на наметившийся интерес к частному космосу со стороны инвесторов, невозможность реализовать задуманную разработку в срок из-за отсутствия стабильного финансирования все еще является для частных предприятий серьезным риском. Компания, которая заявляет о себе, показав хороший старт, а потом из-за прекращения финансирования исчезает на несколько лет, вряд ли может считаться серьезным игроком на космическом рынке.

Другим аспектом, который сильно ослабляет потенциал таких компаний, является излишняя амбициозность, стремление во что бы то ни стало реализовать свои планы самостоятельно. А зачастую нужно объединить усилия, чтобы расширить возможности: привлечь недостающие компетенции, сократить требуемый бюджет и время разработки, а значит и успешно реализовать задуманное.

Госкорпорация «Роскосмос» заинтересована в том, чтобы частные компании брали на себя финансовые и технические риски при создании продукции, которая однозначно интересна Госкорпорации. И если характеристики полученного результата будут подтверждены, можно говорить о построении долгосрочной устойчивой кооперации.

Инновационные компании с собственной разработкой могут на конкурсной основе участвовать в кооперации для создания ракетно-космической техники по государственному заказу, использовать созданный продукт самостоятельно или создать альянс с Госкорпорацией «Роскосмос» для его совместного использования.

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Примеры частных компаний, поставляющих Госкорпорации «Роскосмос» свою продукцию, уже есть.

Например, ООО «СКТБ «Пластик» (г. Сызрань) является поставщиком обечаек из трехслойного композиционного материала, используемых АО «РКЦ «Прогресс» для сборки створок головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2», ООО «Ижевский радиозавод» является разработчиком и изготовителем радиоэлектронной аппараты, используемой организациями Госкорпорации «Роскосмос» при создании ключевых изделий ракетно-космической промышленности, компания ООО «ТЕХПРОМ-АКС» (г. Нижний Тагил) поставляет оборудование для создания стендов по проведению натурных прочностных испытаний.

Или вот ещё пример, демонстрирующий заинтересованность Госкорпорации в привлечении «свежих» разработок инновационных компаний. Для снижения массы и повышения конструктивного совершенства ракет-носителей необходимо изготавливать ряд их комплектующих, включая топливные баки, из композитных материалов с заданными свойствами. Головная научно-исследовательская организация Госкопрпорации «Роскосмос» - АО «ЦНИИмаш» - сейчас завершает работу по испытанию различных композитных материалов, среди них – производства малой инновационной компании АО «ИНУМиТ» (резидент технодолины МГУ). И если испытания завершатся успешно, Госкорппрорации «Роскосмос» готова применять такой материал в своих новых изделиях, в том числе в многоразовой ракете-носителе на сжиженном природном газе «Амур».

Компании, использующие свою продукцию самостоятельно, как правило, работают в тех рыночных нишах, которые наиболее динамично развиваются: создание малых космических аппаратов или разработка сервисов на основе спутниковых данных. За счет гибкости малых компаний предлагаемые ими новые решения быстро адаптируются к рыночным трендам и обеспечивают конкурентоспособность на рынке. Успешно самостоятельно работают на рынке продажи сервисов такие компании как Группа компаний «СКАНЭКС», АО НПК «БАРЛ», Компания «Совзонд», в нише разработки высокотехнологичных компонентов для малых космических аппаратов успешно работает компания ООО «Спутникс».

Продукты таких компаний создают конкуренцию продукции, выпускаемой организациями Госкорпорации и реализуемой на коммерческом рынке, что должно стимулировать предприятия Корпорации ориентироваться на рыночные требования.

А вот опыта совместного с Госкорпорацией «Роскосмос» использования разработанного частной компанией продукта пока нет, но потенциально это возможно. В этом случае подразумевается совместное с частной компанией освоение новых рынков или решение масштабных государственных задач. Примером такого сотрудничества мог бы стать проект «Морской старт». Главное – понимать, что в данном сегменте альянс возможен только в той нише, которая представляет стратегический интерес для Госкорпорации «Роскосмос». Надо отметить, что ни одна частная компания пока не предложила в данном сегменте законченный продукт, который бы способствовал решению стратегических задач Госкорпорации.

Сегодня видны следующие направления для совместной работы: создание новых сервисов и услуг на основе данных наших группировок, и здесь как раз очень важен всегда свежий взгляд; это новые материалы и технологии, которые могут дать новое качество отечественным аппаратам и ракетам-носителям; это всевозможные комплектующие, полезная нагрузка, электронная компонентная база; оборудование по космическим экспериментам – каких-то явных ограничений по направлениям сотрудничества практически нет.

Главное, чтобы продукция инновационных компаний соответствовала требованиям по качеству и надежности изделий, которые предъявляются в космической области, и было понимание, как будет строиться бизнес компании после того, как она перерастет состояние «стартапа». Закладывая какие-то решения в конструкторскую документацию или, скажем, надеясь на будущие частные аппараты и ракеты-носители, «Роскосмос» должен быть уверен в партнерах на десятилетия вперед: либо Госкорпорация должна потом входить в капитал таких компаний, либо получать какие-то другие гарантии долговременной устойчивой работы партнера, понимать кто за ним стоит.

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В традиционных для корпорации сегментах, таких как пилотируемая космонавтика, запуск космических аппаратов на геостационарную орбиту, создание тяжелых спутников для государственных и специальных заказчиков, конкурентов у Госкорпорации «Роскосмос» пока нет. Это те ниши, где цена ошибки или неправильного решения слишком высока. Все технологии отрабатываются годами и требуют гигантских инвестиций. А приобретенный опыт, к сожалению, зачастую оплачивался человеческими жизнями. Как правило, такие разработки – это традиционно удел государственных компаний. Бизнес-модели частных и, тем более, малых компаний не предполагают ни слишком высоких затрат, ни слишком долгой разработки. Они направлены на быстрый успех и возврат инвестиций.

Разработка ракет-носителей традиционно также была прерогативой государства, но здесь Госкорпорация проявила достаточную гибкость и готова привлекать малые инновационные компании в нишу запуска сверхлегких ракет-носителей. Есть ряд малых инновационных компаний и в Сколково, и в рамках Национальной технологической инициативы, которые взялись за такую разработку.

Группа «Аэронет» Национальной технологической инициативы недавно провела конкурс на разработку ракет-носителей сверхлегкого класса, были отобраны три инновационные компании (спин-оффы) из университетов ВОЕНМЕХ и МГТУ им.Баумана, которые будут делать технический проект. Роскосмос поддерживает это направление, сформулировав функциональные требования, участвуя в экспертизе заявок и оказывая методическое сопровождение.

Есть и сугубо частные компании – например, КБ «Ларос». Госкорпорация «Роскосмос» заинтересована, чтобы через несколько лет в этой нише у ее появился надежный партнер (а лучше даже – не один!), владеющий полным жизненным циклом изделия и являющийся оператором продукта. Вместе с тем, чтобы на компанию можно было полагаться, она должна своевременно продемонстрировать достаточный уровень готовности своей разработки – созданный образец с результатами испытаний, подтверждающих заявленные характеристики.

Операторской бизнес – это еще одна ниша, где малые инновационные компании могут занять ключевые позиции.

Если рассматривать коммерческий космический рынок, то на долю создания космических аппаратов и ракет приходится всего 3% рынка, а остальные 97% - это предоставление услуг. С развитием спутникового сегмента возникают дополнительные возможности для обработки информации и разработки сервисов под конечного пользователя. Например, на базе Самарского университета создан центр приема и обработки данных ДЗЗ с космических аппаратов «Аист», которые обрабатываются, и на их основе создаются сервисы для государственных и коммерческих компаний области. В частном сегменте лидером на рынке по предоставлению технологий мониторинга Земли из космоса, ГИС-технологий и сервисов для различных отраслей является компания «СКАНЭКС», которая выросла из небольшой инженерно-технологической фирмы, специализировавшейся на производстве станций приема данных со спутников.

Но нельзя забывать о важном аспекте взаимодействия Госкорпорации «Роскосмос» с частными компаниями: в соответствии с Федеральным законом «О Госкорпорации «Роскосмос» № 215-ФЗ являясь регулятором в сфере космической деятельности, Госкорпорация «Роскосмос» должна обеспечить снижение административных барьеров для входа на этот рынок частным компаниям.

Перед Госкорпорацией «Роскосмос» стоит задача снять все нормативно-правовые, нормативно-технические и организационные барьеры, которые сейчас тормозят создание ракетно-космической техники частными компаниями.

Она считается одной из приоритетных для Госкорпорации как регулятора, поэтому мероприятия по созданию условий для частных компаний по разработке, сертификации и обеспечению качества ракетно-космической техники вошли в дорожную карту по развитию в Российской Федерации высокотехнологичной области «Перспективные космические системы», которая была разработана в рамках соглашения с Правительством Российской Федерации.

Это означает разработку открытой нормативно-технической базу для создания и сертификации ракетно-космической техники, создаваемой частными компаниями, при изготовлении, подготовке к испытаниям, проведению испытаний и эксплуатации, а также создание уже назревшей нормативно-правовой базы для сооружения частных космодромов или использования частными компаниями имеющихся у Госкорпорации «Роскосмос», определение взаимоотношений между Госкорпорацией и частными компаниями, позволяющих использовать частными компаниями ранее созданные в контуре Госкорпорации результаты интеллектуальной деятельности.

Более того, будучи исторически единственным разработчиком изделий ракетно-космической техники, Госкорпорация обладает большим пулом экспертов, экспериментально-исследовательской базы и специального оборудования и может поддержать разработчиков РКТ организацией механизма экспертной поддержки и созданием упрощенных финансовых механизмов для использования отраслевого математического аппарата, стендовой и экспериментальной базы. Мероприятия по определению возможности использования научно-исследовательской инфраструктуры, имеющейся в организациях Госкорпорации «Роскосмос, в интересах частных компаний также вошли в вышеупомянутую дорожную карту.

Этот путь только предстоит пройти, и делать это Корпорация планирует в тесном взаимодействии с представителями частного сектора.