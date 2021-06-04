Виновны все: на друзей убитого патрульным Абдулаева завели дело

Приятелям 19-летнего Векила Абдуллаева, который был убит 38-летним сотрудником полиции Александром Гусевым в Новосибирской области, грозит до трех лет лишения свободы за оказание сопротивления и оскорбление сотрудников полиции. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«По статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» грозит штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет. В данном случае, полагаю, молодым людям дадут порядка 2,5-3 лет колонии», — сказал юрист.

На записи с камер, опубликованной в СМИ, видно и слышно, что задержание сопровождается словесными оскорблениями в адрес сотрудников полиции и физическим препятствием законным действиям правоохранителей, отметил адвокат АГКА «Правовая защита» Карен Гасумян.

«По статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных либо исправительных работ», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Чаще всего по этой статье суд штрафует на 20 тыс. рублей, рассказал Калинов. «О лишении свободы по статье 319 УК РФ речи не идет», — уточнил адвокат.

После громкой истории с убийством азербайджанца в Новосибирской области в главном управлении СК сообщили о заведении уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статье 319 УК РФ «Оскорбление в отношении представителя власти». Расследование поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Также он потребовал доложить ему об основаниях заключения под стражу силовика. В отношении следователей СК по Новосибирской области, которые ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки.

Вместе с тем адвокат Максим Калинов убежден, что сотруднику ДПС, случайно застрелившему задержанного, следует переквалифицировать статью на более тяжкую.

«Квалификация по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» не совсем верная. Здесь должна быть квалификация «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», то есть по части 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающее наказание до 15 лет лишения свободы.

В действиях Гусева был косвенный умысел — у силовика не было оснований доставать или применять оружие, поскольку Абдуллаев не был вооружен и не наносил телесных повреждений сотруднику. Сотрудник ГИБДД же понимал, что у него пистолет снят с предохранителя — он должен был предвидеть последствия в виде выстрела. Это косвенный, но умысел», — пояснил юрист.

С ним не согласился коллега Карен Гасумян. «На мой взгляд, у сотрудника полиции имелись достаточные основания для применения огнестрельного оружия: молодые люди вели себя агрессивно и нарушали», — заявил он.

Инцидент в Мошковском районе Новосибирской области произошел 28 мая. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Toyota с тонированными стеклами, но водитель отказался выполнить их требование. После короткой погони Toyota затормозила на остановке около придорожной гостиницы, из машины выбежали трое.

19-летний Векил Абдуллаев попытался помешать правоохранителям провести задержание. В результате возникла потасовка, в ходе которой один из инспекторов — Александр Гусев — выстрелил Абдуллаеву в голову. Молодой человек позже умер в больнице. В МВД указывали, что на спусковой крючок пистолета полицейский нажал «непроизвольно».

Центральный районный суд Новосибирска арестовал Гусева до 28 июля. На него завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Сразу после инцидента родственники правоохранителя пожаловались на угрозы со стороны азербайджанской диаспоры — они даже переехали из поселка, где проживали. Супруга Гусева записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о защите. При этом в МВД по Новосибирской области вскоре сообщили, что информация об угрозах в адрес семьи полицейского не подтвердилась.