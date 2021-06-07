Готовы работать по 12 часов за 50 тысяч: Хуснуллин объяснил важность трудовых мигрантов

«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза [трудовых мигрантов] сделать и обязательную вакцинацию», — приводит RTVI заявление замглавы кабмина Марата Хуснуллина, сделанное на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, нехватка мигрантов создает для экономики России «очень большие риски».

«Это подрыв экономики», — пояснил замглавы правительства.

Вице-премьер указал, что привлечение приезжих на стройки имеет ряд преимуществ.

«Наши люди не готовы работать 12 часов [в сутки] за 50 тыс. руб. Мигранты готовы. За счет этого снижается себестоимость строительства», — подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что фонд зарплаты составляет от 25 до 50% от общего бюджета строительного проекта.

Как указал чиновник, в стране созданы все условия для развития жилого строительства, и главной проблемой в этой сфере является нехватка рук.

«Мы спрос создали, ипотеку развили. Уделяем этому внимание, администрируем. А строить некому», — детализировал замглавы кабмина.

Тремя днями ранее президент России Владимир Путин, выступая ПМЭФ, поручил правительству до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации для иностранцев.

«Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал глава государства.

По его словам, это должно распространяться и на приезжающих в Россию трудовых мигрантов.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что иностранцы, которые работают в России, смогут вакцинироваться первыми.

«Те иностранцы, которые работают в стране», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, какая категория иностранных граждан первой получит доступ к платной вакцинации.

Порядка 20% строительных бригад компании «А101» полностью не укомплектованы из-за нехватки в Москве трудовых мигрантов — многие из них не вернулись в Россию после приостановки строек в апреле 2020 года, подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» директор департамента девелопмента «А101» Павел Турков.

Когда в России стал стремительно распространяться коронавирус, а строительство было ограничено, бригады из стран СНГ решили вернуться на родину и найти там новые источники доходов, объяснил Турков.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин также указывал, что властями обсуждается возможность въезда для мигрантов при наличии отрицательного теста на коронавирус и тестирования на границе с Россией без дальнейшего обязательного карантина.

Глава Минстроя подчеркнул, что авиарейсов из Таджикистана и Узбекистана раз в неделю не хватает.

Впрочем, у властей есть идея о еще одном способе привлечения дополнительной рабочую силу на стройки. Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что его ведомство разрабатывает поправки к законодательству, оставляющие право на УДО за осужденными, которые согласились на принудительные работы. Также министерство уже сообщало о планах к 2030 году расширить вместимость исправительных центров, чтобы принять всех осужденных на принудительные работы (около 188 тыс. чел. из почти 480 тыс. сидящих в колониях на начало года).

Эта идея «имеет право на жизнь», «если осужденные сами захотят», заявил Хуснуллин. Он припомнил сюжет советского фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» и свой опыт работы на кирпичном заводе.

«В Советском Союзе вот я сам лично работал на кирпичном заводе с осужденными. На своем опыте могу сказать, что это да, спецкомендатура, они жили в общежитиях, работали на строительных площадках, или в ЖКХ они работали, в сельском хозяйстве. То есть эта практика была. Вот вы фильм помните, когда там осужденных приглашали работать на винзавод, на стройку? Это «Операция Ы», — сказал вице-премьер.

По его словам, эксперимент уже реализуют в Москве и в Московской области. Хуснуллин подчеркнул, что эта мера будет добровольной, а качество работы заключенных обеспечит Стройконтроль.

При этом в Минпромторге не видят необходимости в привлечении заключенных на работы в сектор промышленности, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

«У нас для этого есть высококвалифицированная рабочая сила, где мы не чувствуем дефицита сегодня. Я говорю о том, что на наших предприятиях так задача не стоит, а на стройки — почему нет», — сказал министр в кулуарах ПМЭФ.

Месяцем ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил организовать на крупных стройках исправительные центры для осужденных (особые общежития с жестким контролем, где отбывающие наказание могут видеться или жить с семьей, а днем ходить на работу), которые имеют право перейти на принудительные работы. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия» с зарплатой не ниже МРОТ (сейчас составляет 12 792 руб.).