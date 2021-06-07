«Бил и унижал жену»: стрелявшего из окна екатеринбуржца обвинили в домашнем насилии

В Екатеринбурге продолжается следствие по делу 48-летнего Сергея Болкова, который 30 мая устроил стрельбу с балкона своей квартиры, тяжело ранив девятилетнюю девочку. Пока правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а обвиняемый находится под стражей, люди, знакомые с ним и его семьей, говорят, что раньше агрессия Бойкова распространялась на членов семьи.

«Жену гражданскую он бил и унижал, — рассказала «Газете.Ru» знакомая семьи на условиях анонимности. — Он у нее сына забрал, она много лет алименты ему платила».

По словам женщины, после расставания Болков преследовал бывшую жену, которая была намного младше него. «В подъезде ее караулил, угрожал, ей пришлось с ним просто не связываться», — сообщила она. Знакомая семьи добавила, что бывшая жена арестованного «сейчас забыла эту историю как страшный сон»: «В последнее время сын жил с ней, у нее второй брак».

О насилии в семье Болкова сообщил «Газете.Ru» и приятель семьи Дмитрий. По его словам, бывший правоохранитель не просто бил экс-супругу. «Он сломал ей руку и пытался убить, ножом разрезал рот», — уточнил он.

Попытки других людей вступиться за женщину не помогали. «Его пытались мужики осадить. В итоге он два ребра одному вынес. Потом спустя некоторое время сломал ей челюсть», — вспомнил мужчина.

Из квартиры семьи Болкова часто слышались женские крики, нецензурная брань в отношении женщины и ребенка, звуки ударов, отметила бывшая соседка Болкова Екатерина. «Я была тогда еще маленькая, не понимала. Сейчас бы, конечно, вызвала сразу полицию. Он на протяжении нескольких лет устраивал разнос своей семье. Крики, маты на жену и ребенка», — подчеркнула девушка.

Адвокат Болкова Елена Семко заявила «Газете.Ru», что ей фактов избиения супруги не известно. «У меня такой информации нет, и в целом это дело я не комментирую», — сказала защитница арестованного.

Инцидент в Екатеринбурге произошел около 20.00 (18.00 мск) 30 мая — Сергей Болков из окна своей квартиры открыл огонь из карабина по прохожим. Он тяжело ранил девятилетнюю девочку, также пострадал сотрудник Росгвардии.

Предварительно мужчина разослал сообщение знакомым, в котором сообщил, что «ему надоела жизнь» и что сегодня он «всех постреляет и сам умрет». Также сообщалось, что Болков поссорился с бывшей женой, сообщал источник портала 66.ru.

Стрельба продолжалась два часа. Все это время с Болковым вели переговоры, однако силовикам не удалось убедить его сдаться. В итоге под прикрытием щитов СОБРа правоохранители срезали дверь, применили светозвуковую гранату и, пока Болков был ослеплен и оглушен, задержали его, не применяя огнестрельное оружие.

Екатеринбуржцу предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений» и статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Болкову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время заседания по определению меры пресечения Сергей Болков признал свою вину и извинился перед родственниками девочки, в которую попала пуля.

«Я очень виноват. Очень. Сразу хочу сказать, я не вел прицельный огонь. Я не видел девочку», — заявил он в ходе заседания. Болкова арестовали на месяц и 29 дней.

Пострадавшая девочка вышла из комы только спустя неделю, однако продолжает находиться в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Дышит самостоятельно, без ИВЛ», — рассказали в ведомстве. По данным СМИ, из-за ранения ей удалили 30 см кишечника.

Сергей Болков ранее дважды попадал в поле зрения правоохранителей, однако тогда делам не давали хода. В 2001 году он застрелил 19-летнего соседа после того, как тот ударил его бутылкой по голове — прокуратура признала, что он действовал правомерно. В 2017-м Болков открыл стрельбу в своей квартире, однако инцидент расследовать не стали, равно как и отбирать у него лицензию на владение оружием.

По словам бывшего коллеги Евгения Иванова (имя изменено), неоднократно у Болкова замечали признаки немотивированной агрессии, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В трезвом виде «он был конфликтный и склочный». «Он тяжелый очень был, не легкий на подъем вообще и в общении. Он всегда сознательно шел на конфликт с кем бы то ни было, а убедить его в неправоте было просто нереально. На алкогольной почве он становился неуправляемым, не раз у него вспышки агрессии бывали, причем по малейшему поводу. Некоторые коллеги открыто называли его психом», — заключил Иванов.