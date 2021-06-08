Тулун опять затопит. И в следующем году тоже, если не построят дамбы

В городе Тулуне Иркутской области, который два года назад пострадал от сильных паводков, ввели режим повышенной готовности — уровень воды в реке Ие уже поднялся выше критической отметки и продолжает расти.

В 2019 году из-за разлива реки особенно пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В результате наводнения в июне погибли 26 человек, еще четверо пропали без вести, подтопленными оказались почти 11 тыс. жилых домов. Всего пострадали более 45 тыс. человек. В июле того же года в Приангарье прошла вторая волна паводка — в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. Сумма ущерба составила около 30 млрд руб.

После этого в Иркутской области начали ремонтировать и усиливать дамбы, было запланировано строительство 11 новых капитальных дамб к концу 2022 года, писало издание «Ирсити».

Однако если власти не ускорят работу и не построят новые защитные сооружения, паводки в районе Тулуна и на близлежащих территориях будут происходить ежегодно — об этом «Газете.Ru» заявил завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«То, что происходит, соответствует старому состоянию дамбы, [хотя] ее ремонтировали. С новыми дамбами не все так просто, нужно разработать проект, и он разрабатывается и сейчас проходит экспертизу», — сказал специалист. По словам гидролога, две недели назад «госэкспертиза высказала по проекту несколько замечаний», поэтому строительство новых дамб еще не начато.

«По времени дамба строится быстро, за год вполне можно сделать. Все зависит от того, будут ли власти действовать, поскольку вполне может повториться история 2019 года», — подчеркнул эксперт

При этом старые дамбы, расположенные в районе затапливаемых территорий, так или иначе защитят население от наводнения. Кроме того, власти пытаются выселить людей из потенциально опасных районов.

«Власти выделили населению Тулуна деньги на восстановление и возможность построиться на незатопляемых отметках. В этой зоне они решили оставить только те объекты инфраструктуры, которые могут пережить затопление. Это все, что было сделано по результатам этого трагического события», — поясняет Болгов.

Жители города Тулуна отмечают, что проблем с разливом реки не видят, хотя власти предупредили их о превышении критической отметки воды в реке Ие. «Некоторые жители временно переехали, как говорится, на всякий случай. Я вот осталась — ну да, поднялся уровень, пару дорог подтопило, но такого, как в 2019-м, нет», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ирина.

По ее словам, региональные власти и сотрудники МЧС обходят те населенные пункты, которые могут оказаться затоплены первыми в случае паводков. В частности, поселок Красный Яр. «Вот к ним подъезд подтопило, но каждый день вода ведет себя по-разному — то уходит, то приходит, ничего особенного. До домов пока не добралась. Те, кто не уехал, держат сумки с документами и вещами первой необходимости наготове. Ну и лодками все запаслись после 2019-го», — уточнила она.

В группе «Подслушано Тулун» в соцсети «ВКонтакте» местные жители активно обсуждают происходящее в их регионе. Они считают, что в этом году проблем с паводками нет. «Нам просто надо привыкнуть, что это обычное теперь явление», — пишет пользовательница под ником «Ирина Тулун». «Все, как обычно», — отмечает Алексей Алексеев. «Смешно, что сейчас боятся, надо было два года назад так контролировать. Может, хлам смоет», — добавляет Анна Кузьменко.

На 8 июня 2021 года в 20.00 (15.00 мск) в Тулунском районе уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку на 19 см и достиг 749 см, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, уровень реки под названием Икей снизился до 425 см, что на 5 см ниже критической отметки. Уровень воды в реке Уде в поселке Октябрьский Чунского района составляет 419 см при критической отметке 420 см.

На территории Тулунского района наблюдаются подтопления двух участков дорог. Одна из них ведет из села Гадалей в деревню Уйгат, вторая — в два садоводства в Тулуне в районе Красный Яр. На местах выставлены посты спасателей и ГИБДД, пишет ИА IrkutskMedia.

За ситуацией следят пять оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Под прикрытием опергрупп с плавсредствами находятся Нижнеудинск, село Широково Нижнеудинского района, поселок Октябрьский Чунского района, населенные пункты Бирюса и Бирюсинск Тайшетского района.

В Тулуне и в поселке Уйгат сосредоточена опергруппа из 49 сотрудников МЧС. Также в мониторинге задействованы беспилотные летательные аппараты. На случай возможной эвакуации развернуты пункты временного размещения.