«Изменил лицо»: как мутирует коронавирус и чем это чревато для здравоохранения

Мутации вируса SARS-CoV-2 приводят к тому, что на поступающих в российские больницы пациентов уже не действуют прежние методы терапии, сообщил главврач московской Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — детализировал врач.

По его словам, этот «замкнутый круг» поможет разорвать только вакцинация, передает «Эхо Москвы».

«Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлиники, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась.

Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит: «Вакцинируйтесь!», — призвал специалист.

По состоянию на вечер 10 июня, в столице было зарегистрировано всего 1 214 459 случаев COVID-19, умерли 20 711 человек.

Несколько дней назад южноафриканские исследователи из Университета Квазулу-Натал задокументировали случай COVID-19 длительностью более полугода у пациентки с ВИЧ. Они подробно описали его в статье, опубликованной на сервисе препринтов medRxiv. 36-летняя женщина почувствовала себя плохо в сентябре 2020 года, тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Болезнь продлилась семь месяцев, за время которых штамм вируса приобрел более 30 новых мутаций.

В конце прошлого месяца вьетнамские специалисты выявили новый вариант коронавируса — гибрид британского и индийского штаммов. Об этом сообщил глава Минздрава республики Нгуен Тхань Лонг. По его словам, новый штамм быстрее и легче передается воздушным путем.

«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», — пообещал чиновник.

Нгуен Тхань Лонг добавил, что этот вид коронавирус привел к массовому заражению жителей северных вьетнамских провинций Бакзянг и Бакнинь.

Тогда же медики индийского штата Западная Бенгалия обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. В его геноме так же, как и в случае с неназванным вьетнамским штаммом, содержатся несколько ключевых мутаций, которые характерны для британской и южноафриканской версий SARS-CoV-2.

Свои выводы ученые опубликовали на портале препринтов medRxiv. Они отметили, что за последние полгода были выявлены новые штаммы повышенной заразности, среди которых британский и бразильский.

Медики также зафиксировали штамм B.1.617.1, который появился на территории Индии в конце ноября прошлого года. Его отличает от других мутаций большая скорость заражения и, предположительно, устойчивость к антителам.

Затем ученые открыли еще одну потенциально опасную разновидность коронавируса, которая была замечена на западе Индии. Детальное изучение образца показало, что он похож не на B.1.617.1, а на те мутации, которые первыми распространялись по миру. В то же время этот штамм содержал более десяти новых мутаций, часть из которых была похожа на изменения в британских и южноафриканских вариациях SARS-CoV-2.

В России также были зафиксированы случаи заражения одним из новых штаммов.

«На территории Тюменской области у двух заболевших COVID-19 выявлялись изоляты, относящиеся к британскому варианту коронавируса. Лечение заболевшие проходили на базе моноинфекционных госпиталей», — сообщали в региональном оперштабе в середине мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщал, что большинство мутаций коронавируса нового типа — это завозные штаммы. Она заметила, что «отличающийся наиболее высокой заразностью» «британский штамм» распространился более, чем в 100 странах мира.

Тем не менее пока в России доминируют «старые» штаммы — B.1.317 и B.1.397+ — с ними связано большинство случаев заражения, сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий, ссылаясь на исследование ученых, опубликованное на virological.org.