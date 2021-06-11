Защитить силовиков: в России ужесточили наказание за разглашение персональных сведений

Распространение сведений о правоохранителях и их близких, полученных с использованием служебного положения, в России теперь будет караться штрафом до 200 тыс. рублей или арестом на срок до четырех месяцев – соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Авторами законопроекта являются председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместители руководителя данного комитета Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, замглавы комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин и член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев.

Необходимость принятия поправок их авторы обосновывали тем, что нынешнее законодательство не отвечает современным реалиям.

«В частности, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные», — говорилось в пояснительной записке.

Нынешний закон вносит изменения в статьи 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и 320 «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа» Уголовного кодекса РФ.

Уголовная ответственность за разглашение данных силовиков ужесточается: предусмотрено, в том числе, ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее соответствующая норма предусматривала лишь штраф до 200 тыс. рублей и арест на срок до 4 месяцев, передает «Интерфакс».

Также нововведение увеличивает максимальный срок принудительных работ или лишения свободы с трех до четырех лет за преступления, указанные в ст. 183 УК РФ.

При этом без изменений сохраняется наказание по данной статье в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет, лишения права на занятие ряда должностей и осуществление определенной деятельности на срок до трех лет и исправительных работ на срок до двух лет.

Кроме того, сбор информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, будет караться, в том числе, при совершении преступления посредством обмана, шантажа или принуждения.

В июле прошлого года Путин одобрил внесение изменений в закон «О федеральной службе безопасности» о запрете разглашения информации «о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации». Перечень такой информации будет определяться руководством ФСБ.

«Сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован. Мы восполняем этот пробел. Речь идет о сведениях о работе органов госбезопасности, которые могут попасть в руки недружественных сил и создать угрозу не только для самого ведомства, но и в целом для безопасности страны», — пояснял необходимость поправок автор законопроекта Василий Пискарев.