В аэропортах, самолётах и на железных дорогах: как и где поздравляют с Днем России

«Уважаемые пассажиры, 12 июня наша страна отмечает национальный праздник — День России. Экипаж «Аэрофлота» поздравляет вас с праздником и желает счастья, здоровья и успехов вам и вашим близким. С Днем России!» — сказала стюардесса рейса Москва — Санкт-Петербург.

Вдохновляемся ее историей, стремимся разгадать противоречивый характер, восхищаемся многогранностью и красотой. В День России желаем каждому почувствовать связь с близкими и наполниться силой родной земли. #Aeroflot #Аэрофлот #ДеньРоссии pic.twitter.com/zZnkt8sWN3 — Аэрофлот (@aeroflot) June 12, 2021

Разумеется, своих пассажиров с Днём России «Аэрофлот» поздравлял и на других рейсах.

Отмечался праздники в аэропортах.

Например, в самарской воздушной гавани спецтехника с триколорами проехала под Вальс цветов Чайковского.

Напомним, что 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял Декларацию о государственном суверенитете. Уже указом Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года дата 12 июня была объявлена государственным праздником — Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Новое название праздник получил лишь в 2002 году.

Ещё одна важная транспортная корпорация — РЖД — также, судя по акциям в разных городах страны, широко отмечает сегодняшний праздник.

Так, в Екатеринбурге состоялся флешмоб под названием «Я и есть Россия», в ходе которого выступили ветераны, студенты, железнодорожники, многодетные семьи. Рядом с новым вокзалом Восточный в Москве акции не помешал даже дождь: участники растянули огромный флаг РФ, который держали как сотрудники вокзала, так и прохожие. Во флешмобе на железной дороге в Северной столице участвовали машинисты, проводники, кассиры и начальники поездов.

В свою очередь, сотрудники Росатома собрали детсадовцев, одетых в белые, красные и голубые футболки, и в итоге танцующие дети с воздушными шариками в руках образовали российский триколор.

А, например, на Нововоронежской АЭС работникам при заступлении на смену раздавали ленточки в цветах российского флага.

Сотрудники компаний российского ТЭК также не остались в стороне.

Например, сотни работников компании «Газпром добыча Надым» отмечали День России, несмотря на то, что температура опустилась до +12. Они держали в руках цветные листы бумаги цветов, образовав таким образом прямоугольник цветов российского триколора, и фигуры, которые при съёмке с неба напоминали балалайку и матрешку. А вот сотрудники «Газпром трансгаз Ухта», в свою очередь, исполнили песню о набирающей силу России. «Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы, вперед, Россия!» — спели они.

В свою очередь, работники ряда предприятий «Роснефти» выстроились в слово «Россия» и образовали сердце, которое затем «окрасилось» в цвета триколора.

Сотрудники шести предприятий «Транснефти» сняли ко Дню России видеоролик, в котором приняли участие сотрудники компании от Балтики до Тихого океана. Работники же одного из предприятий «Лукойла» под Астраханью провели флешмоб на песню группы «Любэ» «Рассея».

Заступавшим 12 июня на рабочую смену сотрудникам «НорНикеля» выдавали российский флаг в миниатюре.

Работники же Красноярского алюминиевого завода, входящего в «Базовый элемент», вообще решили провести автопробег: колонна ехала за погрузчиком, несущим алюминиевые слитки. В свою очередь, сотрудники группы «ГАЗ» ещё накануне провели субботник в скверах и парках. Подарком стране стала и новая «Газель НН».

Работники же Ярославского моторного завода даже перешли на рэп, записав трек о России.