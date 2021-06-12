Фальшивый юрист: как россиянка потеряла 135 тыс. руб. на авиабилетах

35-летняя Светлана из Астрахани планировала полететь с семьей в Турцию на майские праздники, однако рейс был отменен из-за приостановки авиасообщения.

«Меня кинули на 135 тысяч в апреле 2021 года. Я купила срочные и очень дорогие билеты в Турцию на майские. Всего вышло около 300 тыс. рублей — летели я, мой муж и дети, а у меня их трое, — рассказала она «Газете.Ru». — В середине апреля власти закрывают границу. Мы долго пытались вернуть деньги за билет, но в авиакомпании нам сказали, что они не могут».

Авиаперевозчик предложил заменить билеты на рейс до Сочи или Алтая. «Я тогда подумала: а с каких пор билеты по России такие дорогие? Я хотела детей и себя на море отвезти, а в Сочи мы обычно на машине ездим и все накопленные деньги вбухиваем в отель, развлечения и так далее. Там ведь совсем не дешево», — продолжила астраханка.

Не желая менять Турцию на Сочи или Алтай, Светлана решила воспользоваться помощью юриста. Она обратилась к одному из сайтов, которые предлагают услуги специалистов недорого, и нашла некоего Андрея Жилина, который пообещал ей вернуть деньги.

«Я подумала: а может, есть юристы, которые занимаются этими вопросами? И нашла объявление, потому что не хотелось еще дофига денег тратить и на это. Обратилась я к Андрею Жилину — сейчас я понимаю, что это ненастоящее имя. Написала ему, мы встретились, и он запросил всего 1500 рублей за свою работу. Я обрадовалась, заплатила и мы начали работать. Он прислал мне ссылку для оплаты, я ввела данные карты — и все», — отметила Светлана.

Изначально на карте, данные которой ввела Светлана, денег не было. Однако спустя две недели они туда пришли — и в этот же день у нее списали 135 тыс. рублей.

«Сначала позвонила в банк и попросила сказать, кто снял, — пояснила Светлана. — Сказали, что это перевод на незарегистрированную карточку без имени. Я просто заблокировала свою карту и обратилась к этому Андрею. Он говорил, что все хорошо и скоро наши деньги за билеты будут у нас. В итоге еще через неделю я уже начала злиться и спросила у этого псевдоюриста, почему так долго. На что он мне прямо ответил, что, скорее всего, у него не получится».

В ответ Светлана попросила мужчину помочь «хоть деньги вернуть на карту, которые украли».

«Он такой: «да-да, все сделаем» — и все. Больше мы с ним не виделись, когда я ему звонила после этого, телефон был заблокирован. В итоге я обратилась в полицию с заявлением», — подытожила женщина.

В правоохранительных органах у 35-летней астраханки приняли заявление только о мошенничестве по ее карте, а с возвратом билетов помогать отказались.

Подобная схема часто используется среди мошенников — они создают себе ложную биографию, а после того, как клиент к ним обращается, крадут данные карты с фишингового сайта и переводят деньги на безымянную карту, объясняет «Газете.Ru» адвокат Юрий Никонов.

«В случае со Светланой вряд ли что-то удастся вернуть, это слишком сложно, поскольку деньги переводятся на безымянный счет. Иногда мошенники пользуются и анонимными интернет-кошельками — то есть отследить их нельзя», — уточняет юрист.

После того как ситуация с авиабилетами стала в России нестабильной, многие люди пытаются любой ценой вернуть средства обратно — некоторые авиакомпании предлагают ваучеры или обмен на билеты по России, что зачастую не устраивает клиентов.

«Нужно усвоить, что в условиях форс-мажора, то есть непредвиденных обстоятельств, отмены рейса не по вине компании, вернуть деньги можно, только действуя по закону и обращаясь к тем специалистам, которые существуют официально. В частности, при подаче заявления в суд юрист будет апеллировать статьей 451 ГК РФ «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств», — подчеркивает эксперт.

К тому же важно понимать, что наибольший шанс вернуть деньги у тех пассажиров, которые приобрели «возвратную» категорию билетов, — они могут получить до 100% стоимости. В случае «невозвратных» суд, вероятнее всего. отклонит иск и люди потеряют деньги.

«В первом случае пассажир должен уведомить авиакомпанию об аннулировании билетов и требовании о возврате средств не менее чем за 24 часа до вылета. Если в компании отказывают — то уже дальше дело переходит в суд. Для второго варианта необходимо, чтобы авиакомпания официально отменила рейс — только тогда есть шанс вернуть деньги. Единственный мой совет: проверяйте, к кому вы обращаетесь, и никогда не вводите свои данные куда попало — оплата должна проводиться официально», — заключает Никонов.