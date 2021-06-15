Отмена выпускных и рост заболеваемости: как меняется ситуация с коронавирусом в России

По данным оперативного штаба, число заболевших COVID-19 за сутки в России достигло 14 185 человек – это наивысший показатель с 12 февраля, когда коронавирусную инфекцию диагностировали у 14 867 жителей.

Также в оперштабе сообщили, что за сутки от коронавируса скончались еще 379 человек, что говорит о росте показателя смертности от COVID-19, исходя из статистических данных последних трех дней. С момента начала пандемии всего зафиксировано 127 180 летальных исходов. Выздоровели при этом, согласно актуальной статистике, 8597 пациентов за сутки.

Кроме того, отметку в 14 тыс. прирост новых инфицированных достигает во второй раз за последние три дня (первый раз - 13 июня). Общее количество заразившихся COVID-19 за все время теперь возросло до 5 236 593 человек, утверждают в ответственном ведомстве.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве – так, в столице коронавирусом заразились 6805 человек. Следом идет Подмосковье с 1135 заболевшими (максимум с 25 января), замыкает тройку Санкт-Петербург, где за сутки COVID-19 диагностировали у 902 пациентов.

Единственным регионом, где за последние 24 часа не выявили ни одного нового случая COVID-19, стала Чукотка. В списке с минимальными показателями по стране также значатся Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Еврейская автономная область.

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург ввели новые ограничения

Повторные коронавирусные ограничения накануне вслед за Москвой ввели власти Санкт-Петербурга. Помимо усиления контроля масочно-перчатного режима, в городах временно приостанавливается работа детских игровых комнат, фудкортов, а также ограничивается обслуживание в ресторанах и кафе (за исключением еды навынос) после 23.00 и до 6.00, проведение массовых мероприятий и работа кинотеатров и других развлекательных заведений.

Работодателям при этом рекомендуется переводить на удаленный режим работы как можно больше сотрудников.

Власти Московской области также приняли решение отменить все массовые мероприятия до 15 июля (включая общегородские школьные выпускные). Ранее уже был отменен рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Серпухове.

«В течение месяца никаких массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории Подмосковья не будет. Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем соблюдение мер безопасности критически важно», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время оперативного собрания с министрами и главами округов, пишет ТАСС.

Удаленная сессия

Минобрнауки в ответ на ужесточение ограничений из-за коронавирусной инфекции разрешило московским вузам провести предстоящую летнюю экзаменационную сессию и аттестацию с 15 по 19 июня в дистанционном формате. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте министерства.

Помимо сессии, приказ дает право вузам перенести и государственные экзамены на удаленный режим.

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение <...> промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации <...> с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказано в тексте.

Тяжелых пациентов стало больше

О непростой эпидемиологической обстановке высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил в беседе с журналистами, что в столице за последние дни число прирост числа новых случаев COVID-19 составил около 80%, а в стационары госпитализируют на 70% больше больных, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим», — отметил Собянин в ходе визита в одну из больниц.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы не ожидало столь резкой вспышки коронавируса, подразумевая, что новый пик придется на осень, когда пандемия будет носить сезонный характер. По этой причине в срочном порядке столичным властям пришлось расконсервировать уже закрывшиеся медицинские учреждения, специализирующиеся на приеме больных COVID. О том, что планируется увеличение количества больничных коек уже в области, сегодня заявил и Воробьев. Сейчас в Подмосковье свободно около 15% мест.

Кремль недоволен ходом вакцинации

О росте числа новых случаев коронавируса предупредил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Пятигорске. По его словам, «болезнь никуда не ушла», и по-прежнему нет никаких гарантий, что этот процесс пройдет в легкой форме. Эффективным способом борьбы с возможным заражением или последствиями COVID-19 Мишустин назвал вакцинацию.

«По поручению президента по всей стране сегодня идет бесплатная добровольная вакцинация. И я еще раз, уважаемые друзья, всех вас призываю в этом смысле с такой гражданской позиции заниматься этим постоянно», — обратился он к участникам совещания.

Российское правительство при этом не устраивает темп вакцинации, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, другого способа победить коронавирус не существует, а в вопросе стимулирования граждан (в некоторых регионах мотивируют граждан сделать прививку путем розыгрышей) «хороши любые меры».

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего. <…> Регионы принимают меры [по стимулированию], разные регионы по-разному, в конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии», — указал Песков.

В России на сегодняшний день полную вакцинацию прошли свыше 14,3 млн человек (9,9% от общего числа населения).

Локдаун возможен

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на прошлой неделе утверждал, что «никакой третьей волны нет». А зональный рост заболеваемости можно объяснить тем, что регионы по-разному выходят из пандемии. В то же время Собянин в беседе с представителями торговли отмечал, что правительство не рассматривает возможность повторения локдауна в 2020 года.

Тем не менее врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с РИА «Новости» выразил мнение, что такой ход событий все-таки возможен, если больницы окажутся перегружены.

«Все будет зависеть от того, как резко будет продолжаться рост заболеваемости, от наличия мест в больницах. Если мест в больницах уже не будет и коронавирусная инфекция будет протекать более тяжело, то да, такие ограничения будут оправданы, потому что банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать», — приводит слова специалиста источник.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург связал рост заболеваемости с увеличением человеческой мобильности летом, в отличие от зимнего периода. Также, по его словам, жители скептически относятся к вакцинации. Единственным вариантом защиты от заражения он видит соблюдение профилактических мер — пока в стране отсутствует коллективный иммунитет.

«Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан. Поэтому в связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъем заболеваемости», — объяснил он ТАСС.