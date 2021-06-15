«Мы все-таки на Кавказе»: что известно о нападении на россиян в Абхазии

Инцидент со стрельбой в Абхазии, где 42-летний местный житель напал на российских туристов, является исключением из правил, заявила «Газете.Ru» президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина.

«Оценить такие инциденты можно только с сочувствием к пострадавшим. Что касается громких инцидентов, если сделать анализ происшествий с туристами именно в Абхазии, то их на самом деле не так много — просто они активно пиарятся и информация мгновенно распространяется.

Громких историй мало, последняя была в 2017 году — разбойное нападение на туристов. За четыре года подобных эксцессов не было», — сказала она.

С ней согласен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко. «Стреляют везде, поэтому это, конечно, печальный момент, но по каждому такому случаю в Абхазии разбираются и довольно жестко. Нужно просто дождаться результата следствия — власти страны достаточно быстро это все делают. Также они четко принимают меры, чтобы такие случаи не повторялись. Это единичные и редкие истории», — сообщил он «Газете.Ru».

Российским туристам, запланировавшим поездку, не стоит переносить или отменять тур из-за последних событий, считает Осауленко. «Я не думаю, что нужно откладывать или отказываться от поездки в Абхазию. Просто необходимо быть внимательными и аккуратными. Даже совет не выходить из туристической зоны в этом случае трудно дать, ведь вся Абхазия — это туристическая зона», — говорит Осауленко.

Калягина в свою очередь посоветовала не оставлять вещи без присмотра и соблюдать «определенные нормы поведения».

«Ведите себя корректно. Есть определенные правила поведения в республике — мы все-таки на Кавказе. В частности, не приветствуются прогулки в пляжных костюмах вне территории отеля или пляжа. Если вы столкнулись с пьяным человеком, не провоцируйте его, старайтесь обойти стороной.

Если вдруг вашей жизни, здоровью угрожают, подойдите к руководству ресторана, кафе, ближайшему посту милиции, позвоните туда — МВД оперативно обрабатывает все запросы. Мы к безопасности давно относимся ответственно и к туристическому сезону начинаем готовиться заранее», — отметила она.

Глава «Абхазского союза туризма» также посоветовала не ходить в горы без экскурсовода или проводника. «Кроме того, не стоит посещать заброшенные здания, находящиеся в аварийном состоянии. У нас любят ездить в город-призрак Ткуарчал, но без гида его лучше не посещать», — заключила она.

В ночь с 14 на 15 июня 42-летний местный житель открыл огонь по посетителям ресторана «Апсны», расположенном в Пицунде. По предварительным данным, он подошел к столику и начал приставать к девушкам. Двое мужчин-туристов из России попросили не мешать.

Тогда мужчина достал пистолет и начал стрелять в них. Одному прострелил колени и стопу, другому — левую ногу и ранил в таз. Пострадавших госпитализировали.

Президент республики Аслан Бжания назвал случившееся преступлением против Абхазии, так как оно было совершено в отношении гостей страны. Он поручил наказать стрелка по всей строгости закона. Также Бжания дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.

Глава местного МВД также отстранил от исполнения служебных обязанностей ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС. «Для усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилены личным составом оперативных служб ЦА МВД», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, в мае 2021 года, стало известно еще об одном громком инциденте в Абхазии с российскими туристами. 28-летний Артем Русских из Санкт-Петербурга ждал с прогулки 30-летнюю супругу Дарью Морозову и ее 26-летнюю подругу Полину Салмину, когда рядом с мужчиной остановился автомобиль с сотрудниками уголовного розыска Абхазии. Они доставили его в отдел, где обыскали, а затем обвинили в распространении наркотиков. Русских вину не признал.

Тогда ночью полицейские вывезли его на небольшой пустырь — угрожали ему пистолетом, били, душили проводом, а также окунули головой в ледяную речную воду, пытаясь добиться признания, писала «Медиазона».

В итоге к утру Русских отпустили, после чего его самого и подруг отвезли к границе с Россией — молодым людям посоветовали не возвращаться в республику. Оттуда петербуржцы доехали до Сочи и обратились в больницу — мужчине зафиксировали множественные травмы, в том числе перелом трех ребер с правой стороны, травму правой почки, множественные ушибы, ссадины и гематомы.

Русских сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, а также Генпрокуратуру Абхазии. После публикации статьи «Медиазоны» в абхазском МВД информацию о пытках опровергли, а побои у российского туриста объяснили нападением со стороны «неустановленных лиц».