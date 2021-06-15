Выдворение откладывается: мигрантам дали еще три месяца

Как объяснили в пресс-службе Кремля, продление моратория на выдворение мигрантов связано с «обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Указ о послаблениях для иностранных рабочих вступил в силу с началом пандемии — тогда транспортное сообщение с некоторыми странами, откуда прибывали мигранты, было ограничено, что делало проблематичной их депортацию с территории Российской Федерации. С тех пор указ был неоднократно продлен, последний срок истекал как раз 15 июня (исключение составлял только Узбекистан, для граждан которого дедлайн на узаконивание своего пребывания в России продлили до 30 июня).

Новый указ, подписанный Путиным сегодня, вступит в силу 16 июня и будет действовать до 30 сентября 2021 года включительно.

На этот срок, как и прежде, в отношении иностранных граждан, находящихся в России незаконно, не применяются соответствующие санкции и решения об их депортации или выдворении из страны. Они также имеют право обратиться в местное МВД с целью урегулирования своего правового статуса или самостоятельно покинуть страну. Кроме прочего, приостанавливается срок действия документов мигрантов, дающих право на нахождение в России, — то есть в этот период не может закончиться действие визы или вида на жительство.

Работодателям в свою очередь дается право заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с мигрантами из стран, входящих в состав Евразийского экономического союза, вплоть до 31 декабря. Цели пребывания иностранных рабочих в России не будут иметь значения.

Как и в предыдущих случаях, послабления не относятся к лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также угрожающим национальной безопасности России — в частности, поддерживающим терроризм или принимающим участие в незаконных митингах, говорится в документе.

Вопрос с выдворением мигрантов из России стал активно обсуждаться в апреле. Тогда МВД призвало правительства стран СНГ провести агитационную работу среди своих граждан с целью организации их вывоза с российской территории. Заместитель главы ведомства Александр Горовой в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества указывал на то, что на тот момент в стране незаконно пребывало более 1 млн нелегалов (лидируют по численности граждане Узбекистана и Таджикистана, следом идут жители Украины, Азербайджана, Киргизии, Армении, Молдавии и Казахстана).

В случае неисполнения требования, которое действовало бы до 15 июня, российское министерство предупреждало о возможном выдворении нелегалов своими силами с запретом на въезд в страну.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — говорил Горовой.

По данным МВД, с марта 2020 года, когда обострилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, Россию не покинули около 1,6 млн мигрантов, которые уже не имеют законного права на пребывание в стране. Со вступлением в силу первых послаблений правовой статус урегулировали только 400 тыс. иностранных граждан, около 450 человек были в конечном счете депортированы специальными рейсами.

Ситуация с выдворением мигрантов из России, вполне вероятно, усугубит нехватку рабочей силы для осуществления строительных проектов, о которой заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков незадолго до продления льготного периода для иностранцев.

«Это действительно проблема, и на стройках рабочих рук не хватает, дефицит остро ощущается. И действительно, сейчас перегрузка всей системы, это требует мобилизации дополнительных усилий от наших миграционщиков. Это известно, и им тоже это известно, они принимают необходимые меры», — утверждал Песков.