Штрафы и закрытие: как будут наказывать бизнес за срыв плана по вакцинации

Вакцинация для москвичей

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% всех сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта столицы на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу.

Ответственность за вакцинацию возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а контролировать ход прививочной кампании будут московские власти.

Штраф за отказ от вакцинации составит до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения могут «стоит» руководителям предприятий 1 млн рублей либо закончиться приостановкой работы на три месяца, приводит ТАСС слова начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации подлежат более 2 млн работников в Москве. Проверка вакцинации будет проводиться через централизованные системы учета вакцинированных, бумажный сертификат не требуется», — пояснила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что постановление об обязательной вакцинации не ограничивает права людей: каждый по-прежнему сам принимает решение, делать прививку или нет.

Аналогичное решение о вакцинации для отдельных категорий приняли власти Московской области.

«Эпидемическая ситуация расценивается как неблагополучная и продолжает ухудшаться», — говорится в тексте документа, опубликованного Роспотребнадзором.

Первый укол (или однокомпонентную вакцину) сотрудникам должны провести не позднее 15 июля, вторую — до 15 августа. Исключение составляют лишь те, кто имеют противопоказания к вакцине по здоровью.

Обязательная вакцинация коснется водителей такси и общественного транспорта, сотрудников салонов красоты и предприятий общественного питания, работников образовательных учреждений, химчисток, а также всех, кто участвует в досуговых и развлекательных мероприятиях.

Крым наготове

В Крыму также необходимо ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий с высокой степенью эпидемического риска, заявила глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская

«Лица, работающие в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта, подлежат 100% обязательной вакцинации», — отметила чиновница.

Количество случаев коронавируса нового типа в Крыму начало ускоренно расти в марте.

«Каждую неделю темпы ухудшаются. Сейчас темп прироста заболеваемости у нас 0,28 — это самый плохой показатель, начиная с конца февраля 2021 года. Коечный фонд медицина должна увеличивать, исходя из той ситуации, которая есть. Количество бессимптомных форм с каждой неделей уменьшается», — рассказала Пеньковская.

По ее словам, на полуострове необходимо приостановить проведение массовых мероприятий и выпускных вечеров, временно закрыть дискотеки, кальянные, ночные клубы, детские развлекательные центры, ограничить продажу билетов в театры и кинотеатры до 50% вместо нынешних 75 и запретить работать ночью предприятиям общепита – еда будет продаваться только на вынос, передает телеканал «Крым 24».

Кроме того, по ее мнению, в Крыму нужно ограничить ездить в общественном транспорте людям старше 65 лет.

Для борьбы с распространением инфекции на полуостров нужно пускать только вакцинированных туристов — с соответствующим сертификатом, заявил проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского» Анатолий Кубышкин.

«Я считаю целесообразной меру, которая сейчас широко применяется в европейских странах и везде. Перемещения туристов должны быть увязаны с прививочными сертификатами, которые размещаются на портале «Госуслуг», — заявил доктором медицинских наук.

По его словам, такие требования должны быть введены с 10-15 июля.

«Дело добровольное. Хочешь в Крым приезжать — прививайся. Нет — сиди на даче», — подчеркнул ученый.

Уволить не могут

Работодатели в сфере услуг не могут обязать своего сотрудника вакцинироваться и увольнять за отказ от прививки, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Уволить этого человека руководителю будет нельзя, а руководитель этого человека будет подвергаться дополнительным административным наказаниям со стороны администрации города. Это очень сложный вопрос, который не имеет, к сожалению, правового решения», — указал сенатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в стране «никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет».

По состоянию на 16 июня в России зафиксировано 5 249 990 случаев заражения коронавирусом нового типа (из них — 127 576 смертей). За последние сутки число зараженных выросло на 13 397 человек (396 умерших).

В Москве за сутки число заболевших выросло на 5 782 человек, в Московской области — на 1 187 человек, в Крыму — на 144 человека.