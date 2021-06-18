«Друзья втянули его в наркотики»: что известно об убийце школьницы из Мокшана

17-летний подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы в поселке Мокшан Пензенской области связался с плохой компанией, которая втянула его в употребление запрещенных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказали знакомые юноши.

«Его окружают «гнилые» друзья, они его и втянули в наркотики. Они затуманили его разум. Я уверена, он этого не хотел, он никогда плохого ничего не делал. Его друзья употребляли давно, вот и его втянули», — отмечает Валерия (имя изменено).

«Он употреблял запрещенные вещества. Год назад поднимал руку на девочку — кирпичом голову пробивал», — подтверждает экс-одноклассница Кристина (имя изменено).

Его сокурсница Олеся добавила, что молодые люди много выпивали и регулярно устраивали потасовки. «У него не очень хороший круг общения. Они пьют не как нормальные люди, могут устроить драку из ничего», — сетует она.

В 2019 году юношу поставили на учет в ПДН — после того, как он распылил газовый баллончик в школе. В мае этого года студента задержали пьяным в общественном месте, пишут СМИ.

При этом знакомые называют молодого человека добрым и отзывчивым. Он учился на первом курсе Мокшанского агротехнологического колледжа на электрика.

«Я знаю его как доброго, позитивного, всегда готового прийти на помощь человека. Он пользуется популярностью у нас в Мокшане, всегда у всех на виду. Никогда ни в чем не нуждался, был счастливым сыном — семья у него довольно влиятельная», — рассказывает Валерия.

«Всегда был на позитиве, никогда в драки не лез. Даже не ожидала от него», — добавила бывшая одноклассница.

В ночь с 17 на 18 июня 2021 года года в поселке Мокшан Пензенской области был обнаружен труп 14-летней девушки. Накануне она прогуливалась в компании 17-летнего друга. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, тот стал оказывать ей знаки внимания и пытаться поцеловать, однако она отказала ему. Молодой человек разозлился и избил девушку до потери сознания. После этого студент положил ей на голову доску и стал прыгать на ней. Затем он взял разбитую бутылку и нанес жертве многочисленные порезы.

Тело школьницы — в нижнем белье и с приспущенными штанами — обнаружила ее мама, передает Telegram-канал «Life Shot». В это время предполагаемый злоумышленник прятался рядом в кустах. Во время задержания он признался в убийстве, но сразу заявил, что не насиловал свою жертву.

«Он любил ее, она всегда была очень милой ко всем, уникальной, не похожей на других, всегда поддерживала беседу, с ней было приятно — никому плохого не делала. Это все наркотики, которые погубили его разум. Все друзья — его и ее — очень горюют сейчас. Никто не думал, что так получится», — отмечает Валерия.

По факту трагедии местный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подростку. Помимо этого проверку проводит и прокуратура.

«По поручению прокурора области организована проверка работы органов системы профилактики, будут опрошены соседи, друзья, родственники, учителя, получены объяснения должностных лиц, изучены материалы профилактической работы, дана оценка надзорной деятельности прокурора Мокшанского района», — говорится в сообщении ведомства.