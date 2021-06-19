Отстранять или увольнять: Минтруд считает законным отстранение непривитых работников

Руководство предприятий вправе отстранять сотрудников от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты при отказе от вакцинации, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, законным основанием для таких действий в каждом из регионов России является наличие постановления санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, если таковое было выпущено.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — указал глава ведомства.

В целом, по его словам, механизмы борьбы с распространением коронавируса могут различаться у каждого региона.

«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», — детализировал чиновник.

При этом, увольнение за отказ от вакцинации в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, приводит ТАСС слова министра.

В свою очередь, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что увольнение отказавшегося от вакцинации сотрудника не противоречит нормам ТК РФ.

«Все, кто отказываются от прививки, естественно, нарушают правила техники безопасности, поэтому это не противоречит трудовому кодексу. Когда человек не использует защитные средства (прививка – это тоже защитное средство, чтобы не заражать весь коллектив), то человек отстраняется от работы, то есть работу он не делает – поэтому и зарплату не платят. В чем здесь проблема? Все справедливо», — сказал Шмаков.

При этом глава ФНПР сообщил, что в таком случае сотруднику не положены компенсационные выплаты по факту увольнения, так как он не выполняют условия охраны труда.

«Работодатель предоставляет рабочее место, на этом рабочем месте есть условия о том, что надо применять защитные средства, средства индивидуальной защиты. Если человек не выполняет условия охраны труда, тогда его не допускают до рабочего места, и, естественно, ничего не платят, поскольку он никакую работу не выполняет», — считает Шмаков.

На фоне ухудшения эпидемической обстановки первой о введении обязательной вакцинации определенных категорий населения объявила Москва.

В столице постановлением главного санитарного врача Елены Андреевой от 16 июня организации и индивидуальных предпринимателей обязали в течение месяца вакцинировать как минимум 60% сотрудникам сфер торговли, услуг, образования и транспорта (это порядка 2 млн граждан, проживающих в столице).

Постановление главного санитарного врача Москвы касается сотрудников сфер торговли, индустрии красоты, развлечений, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ, транспорта и такси, предприятий образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики.

Ответственность за вакцинацию возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, а контролировать ход прививочной кампании будут московские власти.

Штраф за отказ от вакцинации составит до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения могут «стоить» руководителям предприятий 1 млн рублей либо закончиться приостановкой работы на три месяца, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Следом аналогичные меры приняло и правительство Подмосковья. Затем об обязательной вакцинации широкого списка категорий граждан объявили власти Кемеровской, Тверской, Тульской и Сахалинской областей. В ряде других регионов эта мера носит пока рекомендательный характер.