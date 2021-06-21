Когда и чем нужно повторно прививаться

Вакцинация от COVID-19 в России является неизбежной, как и ревакцинация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — отметил представитель Кремля.

Сейчас ситуация с коронавирусом складывается тяжелая и тенденции «пока плохие, чем хорошие», добавил Песков. Возможность проведения бесплатных тестов на антитела к коронавирусу, в том числе перед ревакцинацией, в Кремле не рассматривают.

«Действительно, да, это (тесты на антитела — прим.ред.) недешевое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне неизвестно, по крайней мере, об этом. Такая реальность, ситуация тяжелая», — сказал Песков.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в период подъема заболеваемости прививаться необходимо раз в полгода — и переболевшим, и привитым ранее. В «спокойное время» прививку стоит повторять ежегодно.

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что для ревакцинации необходимо провести массовое обследование людей на антитела.

«Если их уровень падает, это не означает, что люди остаются восприимчивыми. На фоне снижения антител, если происходит встреча с вирусом, происходит с новым таким же возбудителем, происходит бустер-эффект: сразу резкое повышение антител, которое защищает человека. Вот эта ревакцинация, о которой идет речь, — это технологический прием в процессе вакцинологии, потому что повышается защитный эффект», — заявил ученый.

В качестве примера ревакцинации можно вспомнить прививки от клещевого энцефалита, предусматривающие троекратное введение вакцины.

Бутенко также подчеркнул, что точно сказать, каким должен быть уровень антител для ревакцинации, пока нельзя. «Пока история пандемии насчитывает полтора года, поэтому далеко не все вопросы решены, они будут решаться в процессе поступления», — сказал Бутенко.

По мнению московских властей, ревакцинация от COVID-19 «жизненно необходима». Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что будет работать с правительством РФ для принятия решения по срокам повторной вакцинации и технологии ее проведения.

Повторно прививать будут первым компонентом вакцины, которым пациент вакцинировался в первый раз. Минздрав уже подготовил программу ревакцинации, прививать будут даже беременных.

«Очевидно, что вирус с нами на годы, закрывать объекты навсегда невозможно, все идет к тому, что работать люди будут, имея документы о состоянии здоровья», — заявил источник «Коммерсанта» в министерстве.

Повторно прививаться можно и однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Ревакцинацию двухкомпонентной вакциной «Спутник V» также можно делать, препарат подходит для того, чтобы поднять уровень антител до величины, защищающей от всех циркулирующих штаммов, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В гражданский оборот «Спутник Лайт» должен поступить в течение полутора недель.