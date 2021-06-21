На каникулы порайонно: в Думе предлагают установить единые правила отдыха для школьников

«Родители вынуждены подстраиваться»

В конце текущей недели в Госдуму будет внесен законопроект, предлагающий установить единые сроки школьных каникул в рамках муниципалитета. На практике это означает, что учащиеся из одного района или городского округа будут отдыхать в одинаковое время.

Сегодня дату начала каникул и их окончания определяет сама школа, отмечает автор законопроекта, заместитель председателя думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Из-за этого дети одного региона заканчивают и начинают учебу в разное время.

«Такой порядок установления сроков каникул приводит к тому, что школьники из одной семьи, но учащиеся в разных школах, вынуждены отдыхать в разные даты. Родители постоянно вынуждены подстраивать графики режимов учебы и отдыха детей друг под друга, договариваться с руководством либо одной, либо другой школы, чтобы одному из детей разрешили раньше уйти на каникулы или вернуться позже окончившихся каникул», — пояснил депутат.

По его словам, обращения родителей свидетельствуют, что иногда каникулы в соседних школах начинаются даже не в разные дни, а в разные месяцы.

Отдать право определять сроки каникул законопроект предлагает органам местного самоуправления муниципалитетов и городских округов, а также властям городов федерального значения.

Родители – за

Родительское сообщество инициативу в целом поддерживает.

«Если какой-то муниципалитет хочет установить единые сроки каникул, это необходимо обсуждать с родителями. Тем более, что на муниципальном уровне это куда проще сделать, чем на региональном или федеральном», — считает основатель Национального родительского комитета, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Возможно, в будущем, добавила она, уместно было бы распространить на всю страну систему триместров, когда школьники учатся 4-5 недель, а затем получают неделю отдыха.

«Школьникам, особенно в младших классах, сложно учится четвертями», — пояснила Волынец.

За идею единых каникул высказалась и директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко.

«Вопрос очень важный и давно обсуждается. Даже когда в некоторых школах стали экспериментально вводить триместры, это вызвало бурю возмущения именно из-за того, что это неудобно. Когда дети из одной семьи учатся в разных школах часто невозможно планировать и нормально организовать отдых. Я очень поддерживаю такую инициативу», — сказала она.

Оставить, как есть

Однако при едином подходе к каникулам крайне важно, чтобы с потоком отдыхающих справлялись те же детские лагеря, а цены на путевки не росли, подчеркнула Марианна Шевченко.

Когда даты начала и конца каникул отдавали на откуп самим школам, было несколько аргументов в пользу такого подхода, объяснил академик РАО, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

«Во-первых, необходимо было дать возможность детям и их родителям, проживающим в удаленных от курортных мест регионах, отдохнуть на юге. Когда вся Россия уходила на каникулы одновременно, то индустрия детского отдыха просто не справлялась с таким потоком. Во-вторых, нужно было учесть климатические особенности регионов – время наступления лета на севере и на юге очень отличается.

И даже в одном регионе – Красноярском крае, например — Норильск и Минусинск очень отличаются друг от друга по климатическим условиям», — уточнил он.

Попытки установить единые сроки выглядят унификацией и попыткой загрести всех «под одну гребенку», отметил он.

По мнению академика РАО, устанавливать каникулярные даты все же должны сами школы при обязательном участии родителей.