«Надо следить за «индийским» штаммом»: Гинцбург призвал к ревакцинации

Образующиеся после прививки «Спутником V» клетки памяти не могут полностью защитить от инфицирования штаммом коронавируса Дельта, найденного в Индии. Об этом со ссылкой на главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает «Интерфакс».

«Пока что я считаю, – и что будет во многом отражено в новых рекомендациях по ревакцинации, – что надо постоянно следить за «индийским» штаммом, поддерживая высокий уровень антител за счет более частой ревакцинации [Спутником Лайт]», — заявил академик.

По его словам, причиной тому – более быстрое течение заболевания «индийским» штаммом. Клетки памяти опаздывают и начинают вырабатывать нужный уровень тел на третий-четвертый день.

«Время перехода от момента, когда человек чувствует легкий гриппоподобный симптом, до ухудшения состояния проходит уже не 10-12 дней, за которые лечащий врач может сориентироваться и начать лечение, а проходит 3-4 дня», — объяснил он опасность штамма Дельта.

Гинцбург отметил, что новый штамм «антигенно изменился, он взаимодействует с клетками по-другому». Если уханьский или британский штаммы растворяют клетку, то «индийский» штамм размножается, перетекая в соседнюю клетку.

«Поэтому его надо ловить только на входе, то есть исходно надо иметь постоянно высокие антитела, что добивается вакцинацией «Спутником V», а затем через полгода ревакцинацией «Спутником Лайт»», — подчеркнул он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в свою очередь заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» способна резко повысить уровень антител в организме.

«На собственном примере я увидел, что после ревакцинации уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в шесть раз в течение трех дней», — отметил он.

По его словам, столь быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает четыре-шесть недель, свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки «Спутником V». Она обеспечивает активную и быструю выработку антител при ревакцинации или прямом контакте с коронавирусом.

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ им. Гамалеи Владимир Гущин сообщил 22 июня, что «Спутник V» защищает от коронавируса шесть месяцев. Однако надо ревакцинироваться через полгода.

Вакцинация от COVID-19 в России является неизбежной, как и ревакцинация, сказал 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких, для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — отметил представитель Кремля.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в период подъема заболеваемости прививаться необходимо раз в полгода — и переболевшим, и привитым ранее. В «спокойное время» прививку стоит повторять ежегодно.

По мнению московских властей, ревакцинация от COVID-19 «жизненно необходима». Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что будет работать с правительством РФ для принятия решения по срокам повторной вакцинации и технологии ее проведения. Повторно прививать будут первым компонентом вакцины, которым пациент вакцинировался в первый раз. Минздрав уже подготовил программу ревакцинации, прививать будут даже беременных.

Симптомы COVID-19, вызванного штаммом «Дельта», отличаются от «классического ковида». Обычно он вызывает у заболевших диарею, тошноту и рвоту, сильный насморк, боль в горле, ноющие суставы. В тяжелых случая «индийская» версия может привести к тромбозу вен на ногах и даже гангрене.

При этом болеют в основном люди молодые, не старше 40 лет. Скорость распространения «Дельты» усугубляется тем, что в легкой форме вызываемый им COVID-19 практически неотличим от обычной простуды или гриппа.

«Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет», появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых», — заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.

Он также отметил, что сейчас беспокойство людей вызывают повторные случаи коронавируса. По его словам, вакцинация становится «основным средством» борьбы с пандемией, поскольку эффективных средств терапии против вирусных заболеваний «всегда очень не достает».