В Москве закончился «КовиВак». Запись на вакцинацию приостановлена

В Москве временно приостановлена запись на вакцинацию препаратом «КовиВак», сообщается на сайте столичной мэрии.

«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится на официальном ресурсе мэрии.

По всей видимости, дефицит вакцины связан с резким ростом темпов иммунизации. На прошлой неделе в столице было объявлено об обязательной вакцинации определенных категорий населения, и спустя несколько дней число записей на прививку в городе выросло в четыре раза.

Кроме того, Минздрав развернул программу ревакцинации, которая необходима гражданам с низким количеством антител. Это стало необходимым в особенности после того, как в Москве в почти 90% новых случаев заражения был обнаружен «индийский» штамм коронавируса, а для иммунного ответа «Дельте», как говорят медики, человеку необходимо в два раза больше антител, чем в случае с уханьской разновидностью инфекции.

Таким образом, сейчас в столице остается доступной запись на вакцину двумя препаратами — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«КовиВак» же, как обещает производитель, в скором времени снова пустят в оборот. По словам представителя Центра им. Чумакова, до конца июня произведут еще 1 млн доз препарата.

«Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины»,— цитирует свой источник ТАСС.

«КовиВак» был разработан в московском Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук в 2020 году (сотрудники, принимавшие участие в разработке, впоследствии были награждены почетными грамотами президента Владимира Путина), тогда же начались доклинические и клинические испытания, а официально зарегистрировали вакцину в феврале. В гражданский оборот препарат поступил в начале июня этого года, и на тот момент, как сообщали в департаменте здравоохранения, москвичам было доступно 3 тыс. доз.

Вакцина произведена по классической технологии на основе инактивированного («убитого») вируса SARS-CoV-2, то есть лишенного инфекционных свойств, и гидроксида алюминия, действующего в роли вещества, усиливающего иммунный ответ. Она стала одной из немногих цельновирионных вакцин в мире. Вакцинация препаратом «КовиВак» подразумевает двукратное внутримышечное введение с интервалом в две недели. Генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов утверждает, что иммунитет к коронавирусу у привитого «КовиВак» может сохраняться в течение восьми месяцев.

«Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован», — говорил он РИА «Новости», отметив, что до конца года планируется выпустить порядка 7,5 млн доз «КовиВак».

Противопоказания к «КовиВак» сравнительны с теми, что у «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». По большей части, не прививают этим препаратом страдающих сильными формами аллергии, беременных и кормящих женщин, а также людей в фазе обострения хронического заболевания. Принципиальным различием стало то, что «КовиВак» не ставят не только лицам, не достигшим совершеннолетия, но и пожилым людям старше 60 лет. Только у «Спутника Лайт» из российских вакцин аналогичное противопоказание к применению.

Говоря о ревакцинации, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что привившимся ранее «КовиВак» для повторной вакцинации подходит однокомпонентный «Спутник Лайт», первые партии которого поступят в оборот после 25 июня.