Проверят всех: главное по делу о продаже должности пилота S7

Следственный комитет собирается изучить документы и опросить сотрудников авиакомпании S7, с которыми работал подозреваемый во взятке летный директор Мансур Бадраков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поговорить планируют не только с сотрудниками его подразделения, но и с пилотами, которые работали в компании одновременно с Бадраковым.

«Следователи собираются опросить всех сотрудников и пилотов авиакомпании S7 Airlines, которые так или иначе пересекались с ним по работе, а также в связи с его должностными обязанностями руководителя. Кроме того, в том подразделении, где Бадраков долгое время состоял в должности летного директора, будет изучена вся документация компании», — рассказал источник.

Вечером 24 июня стало известно, что в Подмосковье были задержаны летный директор авиакомпании S7 и ведущий пилот-инструктор по подозрению в получении взятки от одного из сотрудников в размере 1,5 млн рублей за помощь в его трудоустройстве в авиакомпанию. Как рассказала «Интерфаксу» представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий, дело было возбуждено по материалам управления «Т» ФСБ (Управление по контрразведывательному обеспечению транспорта).

По словам Врадий, летный директор через посредника – ведущего пилота-инструктора, получил от одного из сотрудников взятку и был задержан с поличным. Летный директор задержан, посредник отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Имен подозреваемых представитель Следственного комитета не назвала.

Информированный источник агентства в свою очередь рассказал, что под подозрение попал летный директор S7 Мансур Бадраков. По словам источника, мужчина вымогал у кандидатов деньги на обучение с последующим назначением на должность пилота новейшего самолета Airbus А320neo.

Задержанным вменяется преступление по статье ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), обвинение им готовятся предъявить в ближайшее время. По месту жительства обоих проведены обыски. По делу допрошены свидетели, в том числе «потенциальный покупатель должности пилота». Также стало известно, что пилот-инструктор дал признательные показания.

«В ходе допроса ведущий пилот-инструктор, подозреваемый в посредничестве в коммерческом подкупе, заявил о сотрудничестве со следствием и рассказал все детали незаконной сделки между Бадраковым и пилотом, который обратился к летному директору авиакомпании с просьбой трудоустроить его на лайнер Airbus A320neo», — отметил источник ТАСС.

В пресс-службе S7 подтвердили задержание двоих сотрудников летного состава.

«Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию», — заявили в авиакомпании.