Две стрельбы за сутки: в Ивановской области расследуют конфликты с применением оружия

Следственный комитет России по Ивановской области опубликовал видео с места стрельбы в городе Кохма, где погиб один человек. На кадрах виден дом, рядом с которым произошла трагедия.

«Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 30 п. «а, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 июня неустановленная группа лиц поссорилась с 30-летним мужчиной и его знакомыми вблизи частного дома по улице Лермонтова.

«В ходе конфликта, данная группа лиц произвела выстрелы в область груди и живота 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, причинили двум лицам, которые пришли к частному дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу», — после этого злоумышленники скрылись.

Одного человека задержали. «Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении СК. При этом «Коммерсант» писал, что мужчина забаррикадировался в доме, с ним проводили переговоры. Перед задержанием полицейские оцепили здание, где находился стрелявший. Telegram-канал 112 сообщает, что задержанный — сын хозяина дома.

«В настоящий момент место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области для обеспечения безопасности жителей соседних домов», — добавили ивановские следователи.

СМИ со ссылкой на источники сообщают о разных версиях произошедшего.

Собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил, что конфликт между жителями Кохмы возник из-за имущественного спора. «Речь, по предварительным данным, идет об имущественном конфликте — разделе квартиры», — отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ сообщает, что причиной конфликта могла стать попытка коллекторов забрать у должника деньги.

При этом ТАСС также со ссылкой на источник сообщало, что мужчина стрелял из охотничьего ружья. Правоохранители позднее сообщили, что нашли и изъяли карабин «Сайга». «Оружие преступления найдено и изъято, это «Сайга». Очевидно, что подозреваемый не вооружен», — сказали в пресс-службе регионального МВД. При этом неизвестно, было ли оно зарегистрировано.

Накануне в Ивановской области произошла еще одна стрельба. Мужчина открыл огонь по прохожим в деревне Горяшино Ильинском районе, сообщает Telegram-канал 112. Пострадал один человек. После этого мужчина, по данным СМИ, начал перестрелку с полицией, в результате чего был ликвидирован.

Telegram-канал «112» отмечает, что застрелен был президент Ярославской федерации тайского бокса Евгений Мареев. Он якобы после ссоры выстрелил в знакомого, а потом при задержании оказал вооруженное сопротивление и прицельно стрелял по правоохранителям. При этом в сообщении Telegram-канала отмечается, что он мог быть пьян. При обысках на даче у спортсмена нашли автомат и патроны. У Мареева, как отмечает «112», разрешения на хранение оружия не было.