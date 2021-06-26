В Ялте река вышла из берегов, люди покидают город

Крым снова начало затапливать днем в субботу, 26 июня, через неделю после наводнения. На Ялту обрушился сильный ливень с грозой, люди покидают центральные районы города.

В некоторых местах на тротуарах и проезжей части уровень воды достигает нескольких десятков сантиметров: люди идут по колено в воде. На дорогах и придомовых территориях стоят заглохшие машины, местами в городе образовались пробки.

Протекающая через город река Водопадная вышла из берегов и размыла дорогу на улице Бирюкова, которую несколько дней местные службы восстанавливали после предыдущего разгула стихии.

«Почти неделю чистили реку и вели работы на дороге», — приводит «Вести. Крым» слова местных жителей.

Также на улице Бирюкова около местной подстанции скорой помощи мощный поток грязной воды смыл экскаватор с дороги в речку и повалил на бок, передает телеканал «Крым 24».

В мэрии начал работу оперативный штаб, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Принимаем решения и меры, чтобы не допустить подтопления домов. Вся ситуация под контролем», — указала Павленко.

По ее словам, в городе сейчас находится более 300 сотрудников МЧС и несколько тысяч военнослужащих, они готовы к ухудшению ситуации и помощи местным жителям, а также к ликвидации последствий стихии.

Сотрудники МЧС соорудили в Ялте 54 временные дамбы общей протяженностью более 5,5 километров, с помощью которых спасатели отвели потоки воды из пострадавших районов. Для возведения дамб было использовано более 11 тысяч мешков.

Пляжи всего побережья временно закрыты, также принимаются меры, чтобы не допустить усиления распространения коронавируса. Сейчас акватория моря не годится для купания – река принесла в воду много бытового мусора, грязи и камней, возросла опасность распространения инфекций.

Специалисты местного Роспотребнадзора в понедельник, 28 июня, начнут проводить анализы воды в Ялте, Форосе и Гурзуфе. Если результаты проб окажутся неудовлетворительными, береговые зоны будут закрыты на неопределенный срок, сейчас запрет на купание действует до конца следующей недели.

Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Проливные дожди дошли и до Анапы, в городе оказались подтопленными низинные районы.

Экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Спасатели откачивают воду из дворов и цокольных этажей многоквартирных домов. В работах участвуют около 60 человек и 15 единиц техники подразделений ЖКХ, муниципальной службы спасения, МЧС и аварийных бригад «Водоканала».

В селе Лучистое под Алуштой затопило дорогу, вода несет различный мусор и ветки, а машины стоят по двери в воде. Геленджик также затопило, но вода уже сошла и коммунальные службы начали отмывать подтопленные участки от грязи, сообщил в своём Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

За прошедшие сутки в Ялте и на Ангарском перевале выпала почти половина месячной нормы осадков, приводят «Вести. Крым» комментарий регионального Гидрометцентра.

«На Ангарском перевале за 48 минут выпало 40 мм осадков. Месячная норма составляет 94 мм. В Ялте за 1 час и 36 минут выпало 19 мм осадков. Месячная норма — 42 мм. На Ай-Петри выпало 15 мм осадков», — детализировали синоптики.

Впрочем, во вторник дожди в регионе закончатся, в Крым придет жара, и осадков в ближайшие дни не предвидится, приводит радио «Спутник в Крыму» слова ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

«Со вторника и до конца недели мы получим область повышенного давления. Вероятность осадков будет минимизирована. В основном это будет солнечная сухая погода. Ночью +16…+21 градус. Днем до +32 градусов, что даже несколько жарче, чем должно быть. К концу июня крымчане выйдут по температурному фону в рамки климатического русла», — успокоил эксперт.

По его словам, сейчас имеет место парадоксальная ситуация: в некоторых местах Балтийское море сейчас теплее, чем Черное, но в ближайшие дни все нормализуется.

Стоит отметить, что в Ялте и в поселке Приозерный после предыдущего наводнения недельной давности остаются подтопленными 37 домовладений с придомовыми территориями, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.