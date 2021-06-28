Дело о складе в Воркуте: за что задержали трех офицеров ФСБ

В Москве в СИЗО-4 «Медведь» в спецблок для силовиков помещены три старших офицера управления авиации (УА) Федеральной службы безопасности, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о начальнике 6-го отдела УА полковнике Юрии Кравченко, его заме – начальнике 1-го отделения подполковнике Артеме Сохине и майоре Сергее Романове.

Суд арестовал подозреваемых — он согласился со следствием, которое утверждало, что на свободе задержанные силовики могут оказать давление на свидетелей или уничтожить улики. Свою вину арестованные не признают. Адвокаты заявили, что решение суда об аресте уже обжаловано, подана апелляция.

По версии следствия, сотрудники ФСБ в период с 2017 по 2019 годы похитили 63 млн 499 тыс. 600 руб. Речь идет о контрактах УА ФСБ со ставропольским предприятием «АсСтрой», поставляющим сборно-разборные складские комплексы.

Фирма-контрагент должна была в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте такой разборный склад для хранения авиационно-технического имущества для самолетов и вертолетов. По словам самих подозреваемых, все условия контракта были выполнены, а складской комплекс построен и функционирует.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении фактического (по версии следствия) руководителя фирмы «АсСтрой» Вазгена Бабаханяна, его арестовали. Он подозревается в причинении ущерба государству при исполнении госконтракта.

Сотрудники ФСБ заключены под стражу до 14 июля.

Банковская работа

Это не первая уголовная история, связанная со спецслужбой в последние годы.

В мае 2019 года бывшие главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СМИ, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении порядка 490 млн рублей.

Источник заявил журналистам The Bell и «Проекта», что управление «К» под полковником Черкалиным взаимодействовало с банками двумя способами. Первый заключался получении 0,1–0,2% от проводимой операции, а второй — в получении конкретных взяток за нарушения. Для осуществления этой схемы на должность главы службы экономической безопасности банка как правило, назначали отставного офицера ФСБ или КГБ, который брал под контроль все потоки денег. В схему также были вовлечены отделения ФСБ в регионах, а перевозкой средств занималась сотрудники спецподразделений «Вымпел» и «Альфа».

«Крышевали» ФСБшники якобы почти все крупные российские банки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, антикоррупционная деятельность государства — это системная работа, она может затронуть все ведомства и чины «без разбора». Он добавил, что президент России Владимир Путин получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах.

В апреле 2021 года Черкалина приговорили к семи годам колонии строгого режима. Он также был разжалован и лишен наград.

Странная история про китайские деньги

Летом 2019 года «Новая газета» сообщала со ссылкой на источники, что некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.

Как отмечается, почти одновременно скрылись сразу восемь офицеров спецподразделений ФСБ. Их объявили в розыск. По данным газеты, работникам ФСБ удалось сбежать, так как во время ареста коллег они находились в служебной командировке на Северном Кавказе.

Издание отметило, что за последние два года на «участников обнального рынка» были совершены два нападения. Кортежи с деньгами блокировали микроавтобусы без номеров, откуда выбегали мужчины в масках и экипировке и кричали «Работает ФСБ!». Итоги таких нападений «Новая газета» не раскрыла.

Также в июле 2019 года «Новая» сообщила, что пятеро сотрудников ФСБ были арестованы, еще двое — отправлены под домашний арест. Их подозревают в нападении на офис банка «Металлург» в Москве и похищении около 140 млн рублей. Среди арестованных двое бойцов «Альфы» и сотрудники управления «К». Деньги, которые были украдены, якобы принадлежат китайским бизнесменам с рынка «Садовод». Кроме того, сообщалось об исчезновении предпринимателя Бориса Карматова, который, по данным газеты, мог быть связан с операциями по обналу.

При этом ТАСС спустя некоторое время после этой публикации сообщил, что в уголовном деле преступной группы из семерых силовиков лишь один эпизод, разбойное нападение.

«Сообщение агентства [ТАСС] в сочетании с информацией о разбойном нападении на офис банка «Металлург» и исчезновением бизнесмена Караматова выглядит ложным вбросом, цель которого притушить интерес к разоблачению «устойчивой преступной группы», состоявшей из офицеров ФСБ», — говорится в сообщении «Новой».

Журналисты «Новой» предположили также, что ситуация может быть связана с миллиардами, изъятыми ранее в ходе обыска у экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.