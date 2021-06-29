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Образование

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«Полтора года в кредитах»: как пандемия ударила по детским лагерям

Кэшбек за путевки в детские лагеря за первый месяц составил 2,3 млрд рублей

За первый месяц работы программы «детского кэшбека» родителям вернут 2,3 млрд рублей, потраченных на путевки, сообщил исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко. Будут ли пускать в лагеря только вакцинированных подростков и как восстанавливается отрасль — он рассказал в интервью «Газете.Ru».

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«Темпы восстановления пока невысоки»

— Сколько детей в этом году у нас отдыхают в детских лагерях? Насколько нынешние показатели сопоставимы с цифрами прошлого года?

За лето у нас планируют работать свыше 37,6 тыс. организаций – это вместе с городскими лагерями. Здесь, прежде всего, важны изменения СанПиН — допуск на загрузку лагерей до 75%.

Подготовительная работа велась уже начиная с января месяца, и плановые наши показатели на эту летнюю оздоровительную кампанию — приложив все усилия, постараться выйти на доковидные показатели. В 2019 году у нас около 5,6 млн ребят отдохнули. Но подчеркну, вопрос защиты здоровья всегда первостепенен, мы видим, что ситуация с коронавирусом различна от региона к региону, понимаем, что регионы принимают те или иные решения, опираясь, прежде всего, на меры по защите здоровья. Поэтому какие-то цифры сейчас называть, на мой взгляд, преждевременно.

Если мы возьмем статистику работы лагерей 70-х годов в СССР, то, в принципе, так и было, что чуть больше половины школьников ездили в пионерские лагеря. Например, не все дети готовы к лагерям с точки зрения личностных особенностей, и не все родители готовы к лагерям с точки зрения социальных стереотипов.

Как в советское время отправляли к бабушке на огород, так сейчас отправляют, потому что в обывательских представлениях пока такая форма летнего отдыха ребенка считается надежной.

— Когда вы прогнозируете полное восстановление индустрии детского отдыха в России?

Не буду скрывать, вопрос острый. Смотрите, сейчас действует ограничение по так называемому «ковидному СанПиНу». Это санитарные правила, которые были приняты в прошлом году и пролонгированы до конца 2021 года. Они предполагают ограничение по заполняемости лагеря 75% и так называемый «вахтовый» метод работы персонала — то есть запрет на выход персонала и детей за пределы лагеря. Довольно сложная история, если мы говорим про бизнес или финансовое восстановление. Хотя это, конечно, лучше, чем 50%, которые были в прошлом году и в начале этого года. Поэтому мы говорим о восстановлении, но темпы этого восстановления пока невысоки.

Но то, что уже сегодня мы по количеству открывшихся загородных лагерей стремимся к показателям 19-го года, вселяет надежду. Можно сделать такое заявление: не так много лагерей ушли с рынка. Ушли несколько достойных коммерческих проектов, ушли арендаторы — то есть когда в стационарном лагере арендуют корпус для своей программы. Такие коллеги не все пережили трудности коронавируса, это так называемые «программные лагеря».

99% cтационарных лагерей вышли опять на рынок, да им не так легко, потому что по сути дела более полутора лет в кредитах. Плюс еще успешные лагеря, а у нас таких довольно много, продаются обычно весной и зимой, а все деньги от предварительных продаж инвестируются в подготовку инфраструктуры для приема детей летом.

В прошлом году коронавирус внес ограничения, и получилось, что нужно было деньги возвращать. Грубо говоря, лагеря деньги потратили на восстановление инфраструктуры, а дети не приехали. В этом году немного попроще и терпение коллег и желание продолжать эту важнейшую для нашей страны работу вызывает восхищение.

«Они посмотрели в нашу сторону»

— Есть ли реальная польза от программы детского кэшбека?

Стимулирование родительского спроса — конечно, замечательная мера. Это программа национального проекта «Туризм», но с опорой и на то, что уже достигнуто в рамках национального проекта «Образование». Важно что мы решаем эту задачу в кооперации, получалось необходимое соединение: образовательная и воспитательная составляющая, детский отдых и туризм, только так, только объединив ресурсы и возможности мы и можем выходить из тягот коронавируса. Важно и внимание президента России к отрасли детского отдыха.

— Сколько путевок продано по программе кэшбэка?

С 25 мая по 23 июня продано 184 тыс. Сумма кэшбэка где-то 2,3 млрд. По моей информации уже на сегодняшний день выплачено фактически 1,1 млрд. Самая точная информация у Ростуризма, так как они ведут мониторинг кэшбека по своей линии.

«Вакцинация пока не предполагается»

— В свете последних событий будут ли теперь в лагеря пускать только вакцинированных детей?

Вакцинация подростков на сегодня не предполагается по нормативным документам. Взрослые сотрудники практически во всех регионах вакцинированы, проводится очень активная работа, чтобы занесения инфекции не было – ПЦР-тесты, мотивация персонала на прививку. Где-то это происходит более жестко, где-то менее. Решения принимают региональные штабы по выходу из эпидемситуации.

— Если в смене обнаруживается коронавирус, детей отправляют по домам. Что происходит, возвращают им деньги за смену или нет?

Во-первых, по домам не отправляют. Сначала на карантин. В санитарных правилах маршрутизация прописана очень четко. Дальше выявляют контактных и не контактных лиц. Тут два варианта: либо лагерь закрывают по решению Роспотребнадзора, либо нет. По поводу возврата денег — это каждая организация решает со своим клиентом индивидуально. И ситуации различны, были точечные случаи, и по каждому из них насколько мне известно и детям и родителям предоставлялись все условия и по защите здоровья и по питанию пребыванию, даже при переводе в медицинскую организацию.

«У всех одинаковые требования»

— Отличаются ли требования к коммерческим и государственным лагерям?

У всех одинаковые требования. Никаких преференций никому не может быть по определению. Это безопасность детей. Перед открытием лагеря надо пройти экспертизу, получить заключение. И потом пройти внеочередные проверки. Это когда территорию лагеря заходят представители проверяющих органов и проверяют, все ли по нормам у вас сделано. С одной стороны, есть подозрения на избыточность регулирования. С другой стороны, в принципе, правила прозрачны и понятны. В целом, так как у нас очень много проверяющих, доходило до того, что из 90 дней лета 120 проверок на территориях находились.

— Говоря о лагерях, родители чаще всего жалуются на еду…

Вопрос еды всегда актуален. Но что же означает кормить плохо и хорошо? Постоянно спрашивать ребенка: «Тебе нравится или не нравится?» — это не совсем правильно. Потому что ему всегда будет нравится фастфуд, потому что там чаще всего есть добавка с маркировкой «Е», которая вызывает фантастический вкус. А в лагере добавки по определению не используются, потому что процесс приготовления еды строго контролируется, и есть понятие технологических карт питания. Все пробы еды хранятся 2-3 дня в холодильниках.

Но вопрос вкуса всегда стоит остро, поэтому все больше лагерей сегодня уделяют внимание персоналу, качественным поварам, ну и конечно же продуктам.