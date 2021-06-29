«Полтора года в кредитах»: как пандемия ударила по детским лагерям

«Темпы восстановления пока невысоки»

— Сколько детей в этом году у нас отдыхают в детских лагерях? Насколько нынешние показатели сопоставимы с цифрами прошлого года?

За лето у нас планируют работать свыше 37,6 тыс. организаций – это вместе с городскими лагерями. Здесь, прежде всего, важны изменения СанПиН — допуск на загрузку лагерей до 75%.

Подготовительная работа велась уже начиная с января месяца, и плановые наши показатели на эту летнюю оздоровительную кампанию — приложив все усилия, постараться выйти на доковидные показатели. В 2019 году у нас около 5,6 млн ребят отдохнули. Но подчеркну, вопрос защиты здоровья всегда первостепенен, мы видим, что ситуация с коронавирусом различна от региона к региону, понимаем, что регионы принимают те или иные решения, опираясь, прежде всего, на меры по защите здоровья. Поэтому какие-то цифры сейчас называть, на мой взгляд, преждевременно.

Если мы возьмем статистику работы лагерей 70-х годов в СССР, то, в принципе, так и было, что чуть больше половины школьников ездили в пионерские лагеря. Например, не все дети готовы к лагерям с точки зрения личностных особенностей, и не все родители готовы к лагерям с точки зрения социальных стереотипов.

Как в советское время отправляли к бабушке на огород, так сейчас отправляют, потому что в обывательских представлениях пока такая форма летнего отдыха ребенка считается надежной.

— Когда вы прогнозируете полное восстановление индустрии детского отдыха в России?

Не буду скрывать, вопрос острый. Смотрите, сейчас действует ограничение по так называемому «ковидному СанПиНу». Это санитарные правила, которые были приняты в прошлом году и пролонгированы до конца 2021 года. Они предполагают ограничение по заполняемости лагеря 75% и так называемый «вахтовый» метод работы персонала — то есть запрет на выход персонала и детей за пределы лагеря. Довольно сложная история, если мы говорим про бизнес или финансовое восстановление. Хотя это, конечно, лучше, чем 50%, которые были в прошлом году и в начале этого года. Поэтому мы говорим о восстановлении, но темпы этого восстановления пока невысоки.

Но то, что уже сегодня мы по количеству открывшихся загородных лагерей стремимся к показателям 19-го года, вселяет надежду. Можно сделать такое заявление: не так много лагерей ушли с рынка. Ушли несколько достойных коммерческих проектов, ушли арендаторы — то есть когда в стационарном лагере арендуют корпус для своей программы. Такие коллеги не все пережили трудности коронавируса, это так называемые «программные лагеря».

99% cтационарных лагерей вышли опять на рынок, да им не так легко, потому что по сути дела более полутора лет в кредитах. Плюс еще успешные лагеря, а у нас таких довольно много, продаются обычно весной и зимой, а все деньги от предварительных продаж инвестируются в подготовку инфраструктуры для приема детей летом.

В прошлом году коронавирус внес ограничения, и получилось, что нужно было деньги возвращать. Грубо говоря, лагеря деньги потратили на восстановление инфраструктуры, а дети не приехали. В этом году немного попроще и терпение коллег и желание продолжать эту важнейшую для нашей страны работу вызывает восхищение.

«Они посмотрели в нашу сторону»

— Есть ли реальная польза от программы детского кэшбека?

Стимулирование родительского спроса — конечно, замечательная мера. Это программа национального проекта «Туризм», но с опорой и на то, что уже достигнуто в рамках национального проекта «Образование». Важно что мы решаем эту задачу в кооперации, получалось необходимое соединение: образовательная и воспитательная составляющая, детский отдых и туризм, только так, только объединив ресурсы и возможности мы и можем выходить из тягот коронавируса. Важно и внимание президента России к отрасли детского отдыха.

— Сколько путевок продано по программе кэшбэка?

С 25 мая по 23 июня продано 184 тыс. Сумма кэшбэка где-то 2,3 млрд. По моей информации уже на сегодняшний день выплачено фактически 1,1 млрд. Самая точная информация у Ростуризма, так как они ведут мониторинг кэшбека по своей линии.

«Вакцинация пока не предполагается»

— В свете последних событий будут ли теперь в лагеря пускать только вакцинированных детей?

Вакцинация подростков на сегодня не предполагается по нормативным документам. Взрослые сотрудники практически во всех регионах вакцинированы, проводится очень активная работа, чтобы занесения инфекции не было – ПЦР-тесты, мотивация персонала на прививку. Где-то это происходит более жестко, где-то менее. Решения принимают региональные штабы по выходу из эпидемситуации.

— Если в смене обнаруживается коронавирус, детей отправляют по домам. Что происходит, возвращают им деньги за смену или нет?

Во-первых, по домам не отправляют. Сначала на карантин. В санитарных правилах маршрутизация прописана очень четко. Дальше выявляют контактных и не контактных лиц. Тут два варианта: либо лагерь закрывают по решению Роспотребнадзора, либо нет. По поводу возврата денег — это каждая организация решает со своим клиентом индивидуально. И ситуации различны, были точечные случаи, и по каждому из них насколько мне известно и детям и родителям предоставлялись все условия и по защите здоровья и по питанию пребыванию, даже при переводе в медицинскую организацию.

«У всех одинаковые требования»

— Отличаются ли требования к коммерческим и государственным лагерям?

У всех одинаковые требования. Никаких преференций никому не может быть по определению. Это безопасность детей. Перед открытием лагеря надо пройти экспертизу, получить заключение. И потом пройти внеочередные проверки. Это когда территорию лагеря заходят представители проверяющих органов и проверяют, все ли по нормам у вас сделано. С одной стороны, есть подозрения на избыточность регулирования. С другой стороны, в принципе, правила прозрачны и понятны. В целом, так как у нас очень много проверяющих, доходило до того, что из 90 дней лета 120 проверок на территориях находились.

— Говоря о лагерях, родители чаще всего жалуются на еду…

Вопрос еды всегда актуален. Но что же означает кормить плохо и хорошо? Постоянно спрашивать ребенка: «Тебе нравится или не нравится?» — это не совсем правильно. Потому что ему всегда будет нравится фастфуд, потому что там чаще всего есть добавка с маркировкой «Е», которая вызывает фантастический вкус. А в лагере добавки по определению не используются, потому что процесс приготовления еды строго контролируется, и есть понятие технологических карт питания. Все пробы еды хранятся 2-3 дня в холодильниках.

Но вопрос вкуса всегда стоит остро, поэтому все больше лагерей сегодня уделяют внимание персоналу, качественным поварам, ну и конечно же продуктам.