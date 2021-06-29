«Это была катастрофа»: как москвичи пострадали от сильного ливня

Перед началом ливня 27-летний Владислав оставил автомобиль на парковке в районе Новые Черемушки, а во время непогоды не смог сразу найти его.

«Проезжая часть буквально превратилась в реку – машины, люди, дорожные знаки буквально плавали. Найти свой автомобиль было довольно трудно: вода была примерно по колено, издалека увидел крышу машины. Я ждал, пока вода немного осядет, и только потом пошел к машине», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам мужчины, вода заполнила весь салон: затопило сидения, приемник, приборную панель. Машина не заводилась — были залиты двигатель и замок зажигания.

«Сдвинуться с места было нельзя. Наутро машину буксировали: оказалось, что вода попала в важные детали», — поделился Владислав.

По его словам, в машине необходимо заменить двигатель, высушить отсеки и заменить выхлопную систему. Мужчина планирует обратиться в страховую компанию — ущерб он оценил в примерно 150 тыс. рублей.

Убытки после непогоды понесла и 35-летняя Анастасия, которая владеет салоном красоты на юге Москвы. Он расположен в подвале жилого дома – помещение затопило. Работа была остановлена – пришлось выгребать воду.

«Вода в салоне была примерно на уровне 10 см: этого было достаточно, чтобы плавали легкие предметы. Мы, конечно, были не готовы к такому повороту – для нас это была катастрофа. Справиться с этим нам помогали даже посетители», — поделилась Анастасия.

Женщина больше всего переживала за электроприборы – вода могла вызвать короткое замыкание. Чтобы предупредить проблему, электричество в салоне пришлось отключить.

«Вода полилась внезапно, и я переживала, что она успела попасть в удлинители у окна. Мы своевременно отключили электричество, поэтому все обошлось. Самое сложно в этой ситуации было оставаться спокойной, потому что были клиенты и продолжали поступать звонки», — рассказывает Анастасия.

Теперь ей предстоит сделать косметический ремонт в некоторых частях помещения, заменить удлинители и некоторую технику, которую не удалось защитить от воды.

Ущерб после стихийного бедствия может возместить страховая компания, сообщил «Газете.Ru» глава AVG Legal Алексей Гавришев. При этом договор — о страховании жизни и здоровья, недвижимости, транспортных средств по КАСКО — необходимо заключить заранее.

«При обращении в страховую компанию необходимо либо вызвать ее представителя, который самостоятельно зафиксирует факт ущерба, либо самостоятельно осуществить фото- и видеофиксацию. Во втором случае необходимо вызвать сотрудника полиции, чтобы зафиксировать факт нанесения ущерба», — пояснил юрист.

По словам Гавришева, затопление жилых и нежилых помещений является зоной ответственности управляющих компаний. Эксперт считает, что предприятия и граждане могут предъявлять к ним индивидуальные претензии.

«Если МЧС своевременно предупредило о надвигающимся урагане, то управляющие компании будут лишены возможности ссылаться на ответственность органов власти. Сами УК редко готовы нести ответственность по компенсации ущерба, перекладывая ответственность, то на застройщиков, то на исполнительную власть, поэтому часто решать вопросы ущерба приходится через суд», — отметил эксперт.

Он добавил, что в таком случае пострадавшая сторона вправе будет претендовать еще и на дополнительные компенсации судебных расходов, оплаты экспертиз и услуг адвоката.

В тяжелых случаях – когда непогода нанесла вред здоровью или жизни – необходимо вызвать врача, чтобы зафиксировать факт ущерба. Размер страховой выплаты будет зависеть от условий договора. Как правило, в страховое покрытие входит ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

Помимо этого, в подобных случаях денежную компенсацию могут выплатить и власти города. Так, после урагана в 2018 году семьям погибшим выдали по 1 млн рублей семьям погибших, пострадавшие получили по 500 тыс. рублей.