По 10 тысяч на ребенка. Кто получит новые выплаты

В соответствии с указом президента «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» по 10 тысяч рублей должны получить две категории граждан:

1) Это родители (усыновители, опекуны и попечители) детей в возрасте от 6 до 18 лет (ребенок должен иметь российское гражданство и достичь возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года). Выплату может получить один из родителей, если детей несколько — то на каждого из них.

2) Это инвалиды, люди с ограниченными возможностями или их родители (законные представители) в возрасте от 18 до 23 лет. Тут условий чуть больше — человек должен иметь гражданство РФ и обучаться по основным основным общеобразовательным программам.

За назначением единовременной выплаты получатели должны обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября, заявку подать можно со 2 июля. Порядок и условия осуществления выплаты поручено определить правительству.

Ранее в силу также вступил закон о дополнительных льготах для родителей-одиночек и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Инициатива, по задумке, направлена на борьбу с абортами.

Начиная с 1 июля беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках (до 12 недель) и столкнувшиеся с трудностями, до родов будут получать не разовую материальную помощь, а ежемесячную.

То же самое касается родителей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Для них действуют дополнительные условия: родители находятся в разводе при праве одного на алименты или в свидетельстве о рождении ребенка не указан второй родитель; доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Размер соответствующих выплат составит половину прожиточного минимума региона. В среднем по стране это 6350 рублей.

2 июля на фоне новых распоряжений президента по детским льготам резко возросло число обращений на сайт «Госуслуги». Портал, на который заходили более 500 тыс. человек, начал ставить посетителей в виртуальную очередь — сначала ожидание составляло 5 минут, затем оно возросло до 30.

Из сообщения агентства РИА «Новости» следует, что нагрузка на портал «увеличилась на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также новых пособий беременным и одиноким родителям».

В Минцифры между тем заявили, что сайт может быть недоступен из-за установки новых сервисов.