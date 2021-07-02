«Лучше в деревню к бабушке»: почему на юге тяжело с гостеприимством

В начале июня 2021 года 35-летняя Светлана из Москвы отправилась с супругом отдыхать в гостевой дом в Сочи.

«В нормальных гостиницах мест не было. Решили забронировать гостевой дом у моря — по фотографиям все было прилично, в телефонном разговоре девушка была очень милой. Приехали — и началось. Заходим в номер и понимаем, что после предыдущих гостей не убрали — белье старое и мятое, запах так себе», — рассказывает собеседница «Газеты.Ru».

Она спустилась с мужем на первый этаж и попросила прибраться в комнате.

«В итоге они просто выкинули мусор и аккуратно постелили старое белье. Мы попросили позвать хозяйку. Когда она пришла, стала кричать на нас, назвала «понаехавшими», сказала: «Если что-то не нравится — идите в дорогущий отель, здесь вы у меня в гостях». В общем, ужас», — сетует Светлана.

Пара решила покинуть гостиницу и найти другое место проживания. Однако деньги хозяйка возвращать не хотела — Светлане пришлось пригрозить полицией.

«У нас был улучшенный номер, мы отдали 21 тыс. рублей за неделю. Самое смешное, что мы посмотрели по карте и через несколько домов был еще один такой гостевой дом. Там нас приняли по-семейному, обхаживали — при этом стоимость была чуть ниже», — заключила москвичка.

28-летняя Диана из Санкт-Петербурга, отправилась на юг России вместе с семьей после свадьбы сестры в июне 2021 года.

«Приехали в гостевой дом в Анапе. Все выглядело не так, как на фото. Мы хотели сидеть вечерами и ночами на веранде и балконе обещанном, но его не оказалось. В номере не было туалетной бумаги, мыла и полотенец», — рассказала она «Газете.Ru»

После вечернего перелета семья разобрала вещи и спустилась на веранду, чтобы поужинать. Гости не стали убирать за собой, рассчитывая, что это сделает персонал гостиницы.

«На следующий день выходим из номера и хозяйка нам говорит: «Убирайте все за собой после ночи». Там остались стаканчики для вина и тарелка с сыром. Персонал до обеда, пока мы спали, не убирал — я просто стряхнула все в мусорку. В последующие дни хозяйка ходила с высоко поднятой головой и говорила: «Вы мне должны, вы у меня в гостях». Лучше в деревню к бабушке, чем в такие условия», — отмечает Диана.

Неприятная история с туристами в Анапе случилась и 1 июля. Они заселились в гостевой дом «Атмосфера Джемете» у моря. Гости заметили в номере шерсть с песком и попросили владелицу гостиницы убраться. В ответ последовали оскорбления. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Baza, видно, как хозяйка гостевого дома протирает пол шваброй, громко ругаясь матом.

«Тебя приняли, ***** (черт), будь добра, ***** (значит). А то у нее тут, ***** (значит), грязно, там грязно, ***** (значит). Белье за пять тысяч лежит — у нее грязно везде. Это первая линия, здесь везде будет песок», — возмущалась она.

Гости решили сменить гостиницу, однако деньги за 4 ночи хозяйка возвращать отказалась. Не выдержав такого отношения, туристы вызвали полицию. Вскоре появилось еще одно видео — на нем женщина попросила прощения у гостей и жителей Анапы за сказанные «в порыве усталости и гнева» слова.

На следующий день был опубликован еще один ролик, где хозяйка объяснила, что обматерила клиентов из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова не удивляется таким историям. По ее словам, проблема хамского отношения к гостям на юге России существует уже давно.

«Здесь должен быть вопрос не к человеку, а к организации малого бизнеса на юге России и разработке нормативных документов, регулирующих качество предоставляемых услуг в так называемых индивидуальных средствах размещения. Это отдано на откуп местным органам самоуправления.

Здесь нужен закон, чтобы люди могли оперировать к соответствующим инстанциям и чувствовать себя защищёнными. Это же конвейер — одни приехали, другие заехали — надо организовывать уборку после каждого выезда, те, кто этого не делает, просто экономят», — сказала она «Газете.Ru».