«Штамм плохой, заразный»: вирусологи рассказали об особенностях «дельты»

Индийский штамм коронавируса («дельта») больше поражает желудочно-кишечный тракт. При этом способность различать запахи пропадает у заразившихся им реже. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это просто особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом «дельта». Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», — отметил специалист.

Он добавил, что COVID-19 сейчас очень быстро поражает легкие — до 60-75% уже спустя трое суток после инфицирования. «Это очень агрессивный тип мутации, который к тому же стал чаще поражать и молодые организмы — если раньше средний возраст пациентов с коронавирусом равнялся 45-55+, то сейчас к нам поступают больные в возрасте 16-25 лет», — сообщил Викулов.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский указал на необходимость сделать прививку. «Штамм плохой, заразный. Главное, что хочу сказать — сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово, «Спутником V», — призвал он.

Викулов напомнил, что только за счет усиленных темпов вакцинации можно взять под контроль распространение коронавируса — поскольку именно в невакцинированных организмах вирус активно мутирует, приобретая еще более агрессивные формы.

Вирусологи также отметили, что заразившиеся индийским штаммом коронавируса стали выделять больше частиц инфекции. Как следствие – число людей, которым переносчики могут передать болезнь, может вырасти в 2-3 раза.

При этом ученые не смогли расшифровать, почему индийский штамм отличается большей агрессией и степенью распространения, чем уханьский вариант коронавируса.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее проинформировала, что потеря обоняния и вкуса при COVID-19 стала встречаться реже. «На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды», — отметила она.

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, получившего название «Дельта», стало известно в конце марта 2021 года. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках. Ранее ВОЗ добавила «дельта»-штамм коронавируса в список наиболее опасных.

За последние сутки число в России умерли 679 человек, что является максимальным значением с начала пандемии, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием. В стране зафиксировали 23 218 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе 6893 – в Москве. В столице скончались 112 человек.