Калининградский губернатор запретил иностранцам работать в детских садах и такси

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал 2 июля указ, запрещающий работу по патентам иностранным гражданам сразу в нескольких отраслях региональной экономики.

При этом запрет вступит в силу лишь через 90 дней после официальной публикации, то есть со 2 октября, и будет действовать один год.

В список отраслей, где работодатели больше не смогут нанимать иностранцев, вошли производство хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, детского питания и диетических пищевых продуктов, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, междугородном и пригородном сообщении.

Под запрет также попадает работа иностранцев в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем, деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, а также по трудоустройству и подбору персонала. Не должно быть иностранцев через три месяца и в сфере образования в регионе - от дошкольного до среднего общего.

Отмечается, что в строительной отрасли работа мигрантов не запрещена.

Ограничения из-за коронавируса

Ранее глава региона подписал постановление, обязующее предприятия общепита с 1 июля сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений. При этом расстояние между столами сделать не менее 2 метров. Такие меры были приняты в целях противодействия распространению коронавируса.

Кроме того, в Калининградской области прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек.

С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству мест, указано в постановлении губернатора.

Детям в возрасте до 14 лет с 1 июля нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, организациях торговли, магазинах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.

С 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки невакцинированных работников, а работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.