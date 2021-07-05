«Досрочное завершение сезона»: в Сочи готовятся к эвакуации, в Крыму сошел селевой поток

Власти Сочи обратились 5 июля к горожанам с просьбой подготовить документы и вещи для возможной эвакуации. Такие меры понадобится предпринять, если выйдут из берегов реки в Адлерском и Хостинском районах города.

Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, проинформировала в понедельник пресс-служба администрации Сочи.

В городе включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Также в районах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и МКУ «Служба спасения Сочи» для оказания содействия горожанам в случае необходимости, указал заместитель главы Сочи Алексей Соколов. Все силы и средства готовы к эвакуации.

«Просим вас соблюдать спокойствие! Подготовьте документы, вещи первой необходимости», — напомнили в мэрии, добавив, что в случае ЧП нужно звонить по телефонам экстренных служб: 112 и 2622298.

В Сочи 4 июля был ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали.

В воскресенье ветром повалило десятки деревьев, в городе фиксировались перебои с подачей электроэнергии и затруднения движения транспорта.

Кроме того, на трассе А-147 в результате сильного ветра и ливня на проезжую часть падали деревья. Жертв, пострадавших и повреждений транспорта не зафиксировано.

5 июля метеорологи также прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек. Власти объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, а также формирование смерчей над морем.

Ситуация в Крыму

Накануне в Крыму и на Кубани объявили штормовое предупреждение, наибольший удар стихии пришелся на Крым, Краснодарский край пострадал в меньшей степени.

На юго-западе Крыма из-за ливней оказались подтоплены десятки домов, объявлена эвакуация. В частности, в селе Куйбышево Бахчисарайского района прошла волна воды, которая подтопила 50 домов. По данным МЧС республики, двух женщин смыло потоком. Одна из них погибла, вторая оказалась в больнице. Жильцов подтопленных домов перевозят в безопасные места.

Газета «Коммерсантъ» сообщает о сошедшем селевом потоке в селе Соколиное Бахчисарайского района. Из-за этого в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть автомобилей.

Начальник МЧС Крыма Аркадий Ожигин призвал всех жителей Бахчисарайского района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки.

С проблемами снова столкнулись и жители Ялты. Глава городской администрации Янина Павленко написала в Facebook, что в городе с ночи идет дождь.

В свою очередь, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что причиной наводнения стал активный холодный фронтальный раздел, который задержится над полуостровом еще на двое суток. «Дожди с грозами — именно его рук дело, а покинет Крым он только 7 июля. В понедельник и вторник ожидаются грозовые дожди различной интенсивности».

Июньская стихия

Напомним, сильные ливни обрушились на Крым с 17 июня. В Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков, река Мелек-Чесме вышла из берегов. Основной удар стихии тогда пришелся на Ялту, где местные жители подали около 400 заявлений на возмещение ущерба.

В результате июньского наводнения погиб один человек, пострадали 54. Всего на полуострове были подтоплены 367 придомовых территорий, в том числе 306 домовладений.

Жители разных населенных пунктов полуострова временно оставались без воды и электричества, несколько десятков из них все еще остаются подтопленными.

Из зоны подтопления были эвакуированы 1 773 человека, в том числе 321 ребенок. Также спасатели извлекли 74 транспортных средства. Больше всего автомобилей попало в грязевые потоки в Ялте.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что местные власти компенсируют ущерб жителям востока полуострова.

Роспотребнадзор, в свою очередь, опасается резкого роста кишечных инфекций из-за загрязнения моря в Ялте. Ведомство запретило использовать пляжи в пострадавших частях Крыма.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин указал, что региону выделят средства на ликвидацию последствий наводнения.

Добавим, что с 1 июля в гостиницы и пансионаты Краснодарского края могут заселяться только те туристы, которые предоставят отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса. А с 1 августа в объекты размещения пустят только привитых. Представители турбизнеса уже фиксируют аннуляции около трети всех заявок на последний месяц лета. Сложившуюся на Кубани и, в частности, в Сочи ситуацию туроператоры называют «досрочным завершением сезона», отмечает портал Profi.travel.