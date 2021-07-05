ФСБ поймала исламских террористов и неонацистов

ФСБ отчиталась о предотвращении террористических актов в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Москве. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы сообщает ТАСС.

Серия терактов планировалась сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Два теракта предотвратили в столице, обоих подозреваемых задержали. В южных регионах страны шестерых террористов убили в ходе задержания.

29 июня в Москве задержали гражданина РФ, который готовил с напарником из Астраханской области несколько нападений на прохожих – с огнестрельным и холодным оружием. Кроме того, планировался подрыв самодельной бомбы. Его сообщник погиб в ходе задержания в Астрахани 1 июля.

3 июля в Кабардино-Балкарии были заблокированы пятеро религиозных экстремистов, которые планировали устроить теракты в республике против представителей исламского духовенства. При задержании они оказали сопротивление и были ликвидированы спецназом.

Готовились нападать на мигрантов и геев

ФСБ также сообщила, что разгромлены две группировки сторонников Тесака, погибшего в тюрьме скинхеда Максима Марцинкевича. Задержания прошли в Брянске, Комсомольске-на-Амуре и в Перми.

Схвачены участники праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и организации неонацистов «Молодежная организация Русь».

Члены этих группировок хотели изгнать из России кавказцев и мигрантов из Средней Азии, построив «белое нацистское государство». Согласно заявлению ФСБ, задержанные также готовились к нападениям на полицейских, «лиц неславянской внешности» и ЛГБТ-активистов.

Скинхеды ездили на тренировки в лес и планировали раздобыть оружие для акций, говорится в сообщении спецслужбы.

«Украинские» неонаци

1 июля ФСБ также сообщила, что в Белгороде раскрыла ячейку сторонников украинской неонацистской организации МКУ, планировавших вооруженные нападения.

«В городе Белгород задержаны семь сторонников МКУ, сформировавшие ее структурную ячейку, причастные к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений», — рассказали в ЦОС ФСБ.

Планы исламистов

30 июня прошлого года ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержав 30-летнего россиянина, сторонника запрещенного в России «Исламского государства». Он готовил взрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток — воевать на стороне террористов. В тайнике исламиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами ИГ, находящимися за рубежом. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Задержания подозреваемых в террористической деятельности проходят не только на юге России.

В апреле 2020-го трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий, были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ в Екатеринбурге.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области. В спецслужбе отметили, что на месте, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

За минувшие два года спецслужбы предотвратили в России 78 терактов, заявил ранее глава ФСБ Александр Бортников. Он также отметил, что удалось разгромить бандподполье на Северном Кавказе и пресечь деятельность ряда террористических ячеек. В декабре 2020 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что за год в России предотвратили более 60 преступлений террористической направленности, из них 41 было классифицировано как теракт. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов в текущем году была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Десятки боевиков, по данным властей, убиты в ходе контртеррористических операций. Среди них — восемь главарей банд. Задержаны были еще 36 руководителей группировок, а также 162 боевика и 591 пособник террористов.