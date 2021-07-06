Снижение либидо и фертильности: COVID-19 бьет по репродуктивной системе

Тяжелое течение коронавируса может влиять на репродуктивную систему мужчин и женщин, развитие осложнений зависит от уровня иммунитета. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

«Коронавирус при тяжелом течении может влиять на репродуктивную систему женщин, как и в целом на все органы. Препараты, которые применяются для пациенток с тяжелым течением COVID-19, могут вызывать определенные проблемы. Теоретически может быть нарушение функций яичников, эндометрия», — сказал медик.

Среди характерных признаков дисфункции яичников: изменение менструальной функции (задержки или наоборот увеличенная частота, их отсутствие), кровотечения, потливость, вздутие, боль внизу живота или в поясничном отделе, избыточный рост волос, а также внезапный набор веса.

При дисфункции эндометрия симптомы такие же — плюс может подняться температура. В обоих случаях до начала терапии у женщины наступает временное бесплодие.

У мужчин COVID-19 может привести к проблемам с фертильностью, однако они будут недолгосрочными, заявил «Газете.Ru» врач эндокринолог-андролог Александр Фомин.

«Стать бесплодным после коронавируса мужчина не может. Нужно понимать, что цикл созревания сперматозоида — 72 дня. То есть несомненно, если в течение самой болезни и месяца после человек истощен, то естественно, что и функции сперматогенеза находятся не в лучшем состоянии. Однако со временем, вылечившись, мужчина спокойно все восстановит», — подчеркивает медик.

Из особенностей, которые отмечал у своих пациентов андролог, чаще всего встречается длительный период восстановления и временное снижение либидо. «Если после гриппа это неделя-две, то после коронавируса до двух месяцев. То есть нет желания вести половую жизнь из-за сильной усталости организма», — рассказывает специалист.

При этом предупредить развитие осложнений можно — акушер-гинеколог советует поддерживать иммунитет на достаточном уровне, чтобы уменьшить риск тяжелой формы коронавируса.

«Это изначальное внимание к своему здоровью: обследования, правильный образ жизни и вакцинация», — пояснил Сурсяков.

Ранее Минздрав РФ опубликовал четвертую версию методических рекомендаций по организации медпомощи беременным и роженицам при COVID-19, где говорилось о том, что коронавирус может вызвать поражение яичников у женщин и сперматозоидов — у мужчин.

Такие последствия в итоге могут привести к развитию репродуктивной дисфункции. «Влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека может быть негативным... Гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение... Это позволяет заключить, что существует высокая вероятность негативного влияния коронавирусной инфекции на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность», — отметили в Минздраве.

Также на негативные риски нужно обратить внимание гражданам, которые планируют ЭКО. Врачи советуют отложить искусственное зачатие до выздоровления обоих партнеров.

«Инфекция, вызванная SARS-CoV-2, может оказывать негативное влияние на сперматогенез и оогенез как путем непосредственного влияния, так и опосредованно через гипертермию и оксидативный стресс. Показано, что данное влияние, как правило, временное», — говорится в документе.

В то же время, чтобы утверждать, что COVID-19 влияет на репродуктивную функцию человека, необходимо проводить масштабные исследования, однако пока для этого недостаточно количества подобных случаев, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» молекулярный биолог Сергей Нетесов.

«В этом плане еще не накоплено достаточно опыта: ведь люди должны переболеть коронавирусом, зачать и родить ребенка. Такие случаи если и есть, то их очень мало, их надо искать, тщательно исследовать, заниматься этим целенаправленно. Это стоит немало денег», — отметил он.