«Жесткие меры»: в России не хотят вводить локдаун и закрывать границы

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что у регионов достаточно полномочий, чтобы принимать жесткие меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», — обратил внимание Песков.

Но, по его словам, «нельзя сказать», что такие меры, как закрытие границ между субъектами, «поддерживались бы». Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что некоторые регионы не исключают таких решений.

Днем ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источник в руководстве Курганской области сообщило, что власти этого региона уже на этой неделе планируют запретить въезд в субъект.

По данным СМИ, курганские чиновники обсуждали такой вариант развития событий еще на прошлой неделе и решили понаблюдать за ситуацией. На вторник, 6 июля, выявлено 82 случая заражения, что на три человека больше, чем днем ранее. При этом еще месяц назад суточная заболеваемость держалась на уровне 30 человек.

По словам собеседника агентства, в регионе не хватает врачей, а это основная проблема. «Рост [заболеваемости] идет каждый день. Медики ковидных госпиталей мобилизованы в полном составе. Многие ушли в отпуска, но не успели отдохнуть даже неделю — их отозвали, так как работать некому. Часть врачей, отказавшаяся вакцинироваться, сама заболела. Некоторые в тяжелом состоянии — на ИВЛ», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, плановую помощь специалисты оказывают только привитым, остальным гражданам региона — в экстренных случаях. «Еще немного, и мы «захлебнемся», — добавил он.

Курганская область уже ограничивала проезд по автодорогам области. Такое решение власти приняли в прошлом году, когда было 39 заболевших в сутки, пишет Ura.ru.

Эксперты, как отмечает агентство, предупреждают: если ситуация с коронавирусом в России не начнет улучшаться, то аналогичные меры могут принять власти и других регионов. В связи с чем жителям страны «стоит готовиться к новой всеобщей обязательной самоизоляции (локдаун)», констатирует Ura.ru, ссылаясь на неназванных специалистов.

В настоящее время локдаун действует только в Бурятии.

Въехать в республику могут только организованные туристы. Что касается всероссийского локдауна, то еще 2 июля пресс-секретарь президента России отмечал, что вводить такие меры не планируется. «Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается», — сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, какая должна быть эпидемиологическая ситуация, что ввести локдаун.

За последние сутки в России выявлено 23 378 случаев COVID-19. Она распространены по всем регионам страны. При этом у 12,1% новых заболевших не было клинических проявлений болезни.

Почти 5,5 тыс. из новых случаев заболевания — москвичи. В российской столице за сутки госпитализированы 1598 человек, скончались 114 пациентов. К ИВЛ подключены 659 человек. За все время пандемии полностью выздоровели чуть меньше 1,2 млн жителей Москвы.

При этом общероссийский показатель смертности за минувшие 24 часа стал самым высоким за все время пандемии — 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека», — сообщает оперштаб.