«Болезнь протекает гораздо легче»: как привитые переносят коронавирус

Вакцина от коронавируса не дает полной гарантии, что человек не сможет заразиться инфекцией. Связано это с тем, что организм не сразу вырабатывает иммунный ответ. Кроме того, новые штаммы менее восприимчивы к препарату, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Пока формируется ответ клеточной памяти, у вируса есть время проникнуть в клетки и заразить организм. Более того, новый, индийский, штамм коронавируса имеет способность обходить наши иммунные барьеры, выработанные антителами», — сказал он.

При этом вакцинация готовит организм к встрече с «диким» вирусом и при инфицировании снижает интенсивность заболевания, добавляет кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Однозначно можно сказать, что болезнь у раннее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна быстро мобилизоваться, «подхватить» состояние человека и вывести его на период выздоровления», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Специалисты отмечают, что методы лечения пациентов, сделавших прививку, также отличаются. Обычно вакцинированных больных не надо госпитализировать — но даже если пришлось, терапия у них будет менее интенсивная.

«Врачи к привитым людям относятся как к прогностически благополучным и стараются не давать серьезной терапии, которая требуется для тяжелых больных. То есть они не всегда нагружают пациента тяжелыми препаратами, которые одновременно и помогают лечить коронавирус, и могут быть токсичными для организма. Следовательно, они применяют сдержанную тактику ведения пациента», — говорит Тимаков.

Помимо этого, у привитых болезнь чаще всего не вызывает осложнений, поражающих дыхательную систему, и не требует агрессивных методов подавления воспалительной активности.

«Можно сказать, что привитые получают минимальную терапию: они не нуждаются в применении высокопоточного кислорода, который сам по себе обладает рядом негативных эффектов; им не показаны антибиотики, так как у них нет бактериальных осложнений. Если они наблюдаются в условиях стационара, как правило, поправляются через неделю», — добавляет Коновалов.

Сама вакцина не вызывает снижения иммунитета, а наоборот — стимулирует его, подчеркнул эксперт. Об этом свидетельствует повышение температуры, которое отмечается в большинстве случаев после введения препарата. При заболевании коронавирусом после первого этапа вакцинации тяжесть болезни определяется индивидуальными особенностями организма.

«Многие пациенты расценивают естественную реакцию на вакцинацию как какое-то снижение иммунитета. Однако это не так. По сути, болезнь, которая проявляется спустя 3-5 дней после заражения, наслаивается на постпрививочный период. Вакцина не успевает сработать как профилактическое средство, и человек эмоционально ассоциирует тяжесть течения болезни именно с прививкой. Ведь он сначала привился, потом заболел», — отмечает Коновалов.

Эксперты напомнили о важности пройти все этапы вакцинации.

«После введения первой дозы течение заболевания не улучшается, так как организм не формирует иммунный ответ. Риск заразиться абсолютно такой же, как и у непривитого человека. После второй прививки риск заболеть коронавирусной инфекцией снижается, а частота тяжелых случаев минимальна», — заключил Тимаков.