Тромбозы и обезвоживание: как пациенты переносят коронавирус в жару

Жара может значительно ухудшать состояние при коронавирусе и вызывать фатальные последствия. По словам Дениса Проценко, в особенности часто такие проблемы возникают у пожилых пациентов.

«Жара и COVID — это очень плохое сочетание. Если нетяжелый COVID, который мы можем контролировать, то он не является в данной ситуации проблемой, но осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов», — сказал он в прямом эфире канала «Соловьев Live» на YouTube.

Прежде всего жаркая погода провоцирует заболевания сердечно-сосудистой системы, отмечает директор «Российского геронтологического научно-клинического центра» РНИМУ им. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Тромбозы и сердечно-сосудистые катастрофы – наиболее распространенное осложнение у больных коронавирусом. При жаре ситуация обостряется и болезнь быстрее может принять негативное течение», — считает эксперт.

Также у пациентов могут наблюдаться обезвоживание, сгущение крови и, как следствие, ухудшение кровоснабжения жизненно важных органов, добавляет врач-инфекционист Анна Баландина.

«В результате этого сердечная, легочная, почечная, печеночная недостаточность у таких пациентов может наступить быстрее, чем если бы у них был только коронавирус. Также жара вызывает низкое артериальное давление, что тоже сказывается на состоянии больного», — говорит медик.

По словам Баландиной, подобные осложнения возникают из-за того, что во время жары расширяются сосуды – так организм эффективнее отдает тепло. Также с потом происходит повышенная потеря жидкости в организме.

При этом осложнения могут проявиться и у тех, кто переносит коронавирус в легкой форме. Однако наиболее подвержены риску люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«В особенности это касается тех, кто до этого уже имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как правило, чаще всего такие пациенты встречаются среди пожилых людей, поэтому здесь нужно быть особенно бдительными», — добавляет Ткачева.

В жаркое время медики советуют больным коронавирусом пить больше жидкости. «Важно принимать назначенную терапию, а также употреблять достаточно жидкости. Это поможет снизить риск осложнений и предотвратить обезвоживание», — уточняет главный гериатр Минздрава.

Помимо этого, пациентам с коронавирусом необходимо избегать жары и не загорать на солнце. Также важно сократить физическую нагрузку и соблюдать постельный режим.